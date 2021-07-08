На Харківщині «накрили» криптоферму, яка викрадала електроенергію на прифронтових територіях

На Харківщині «накрили» криптоферму, яка викрадала електроенергію на прифронтових територіях
СБУ ліквідувала підпільну криптоферму, яка викрадала електроенергію на прифронтових територіях сходу України.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Співробітники Служби безпеки України ліквідували підпільний центр з майнінгу криптовалют на Харківщині, який щомісяця викрадав промислові об’єми державної електроенергії на сотні тисяч гривень.
При цьому систематичне перевантажування комунальних мереж могло призвести до масштабних перебоїв з енергопостачанням до об’єктів житлового фонду та критичної інфраструктури.

За даними слідства, до створення нелегального майнінг-центру причетні декілька місцевих жителів. Технологічне обладнання встановили в орендованому складському приміщенні поблизу Харкова.

Під час обшуків у зловмисників виявили комп’ютерну техніку та спеціалізоване обладнання з доказами злочинної діяльності.
Наразі за матеріалами СБУ вирішується питання щодо повідомлення організаторам про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.
На Харківщині «накрили» криптоферму, яка викрадала електроенергію на прифронтових територіях
На Харківщині «накрили» криптоферму, яка викрадала електроенергію на прифронтових територіях

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Теги: криптоферма, СБУ
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