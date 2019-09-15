Поліція назвала причину пожежі, де загинув волинянин та його 4-річна донька

Поліція назвала причину пожежі, де загинув волинянин та його 4-річна донька
18 липня у селі Старий Загорів у Володимирського району сталася пожежа, де загинули батько та дитина.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Їх тіла направили на проведення судово-медичної експертизи. Попередня причина пожежі – замикання електропроводки.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України. У рамках здійснення досудового розслідування слідчі з’ясують усі обставини трагедії.

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Теги: поліція, пожежа, Володимирщина, смерть
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