Поліщук повідомив, чи профінансують відпускні освітянам Луцької громади

Освітянам Луцької громади виплатять у повному обсязі відпускні та оздоровчі.Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук на своїй сторінці у фейсбуці.Міський голова зауважив, що Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» від 01.07.2022 р. № 2352-IX (далі – Закон 2352), яким врегульовано питання трудових відносин. Основні зміни внесені до КЗпП, Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136-ІХ та Закону України «Про відпустки». Закон № 2352 набирав чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто з 19 липня 2022 року.​«Прийнято важливі зміни при врегулюванні трудових відносин у галузі освіти. В результаті використання щорічної основної відпустки педагогів тривалістю 56 календарних днів, яка надається у канікулярний період, можливе з 19.07.2022 року у повному обсязі із виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення.Хоча Кабмін забрав в нашої громади понад 60 млн грн освітньої субвенції, всі передбачені законом та іншими нормативними актами виплати, пов‘язані із відпусткою освітянам нашої громади будуть виплачені шляхом дофінансування вказаної статті витрат з міського бюджету», – йдеться у дописі.