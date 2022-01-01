ЗСУ нищать ворога, а діти збирають гроші для війська: добрі новини від ВолиньPost за 21 липня

В Україні досі триває війна. Однак уже майже п'ять місяців українці та українки так майстерно боронять свою державу і саможертовно допомагають армії та один одному, що цим захоплюється весь світ! Саме ці люди стають героями, про які ми згадуємо у щоденній рубриці.розповідає, що краще виходити на терасу свого будинку та бачити цвітучий садок, аніж занедбану територію, будівельне сміття та городи.У відпочинковій зоні гуляють також коти. Господарі облаштували їм відповідні будиночки, адже чотирилапі особливо полюбляють гуляти на доглянутому газоні та бавитись з гостями. Оселились тут також їжачки.Кожному з учасників українського музичного колективу «Тріо Маренич» мають намір присвоїти звання «Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади».Зокрема, звання присвоять народним артистам Українитаза високу професійну майстерність, значний особистий внесок у розвиток культури, популяризацію українського музичного мистецтва.«Я решил! Сейчас в четыре сменюсь, и как-то по лестнице ногу сломаю. Не могу я, пап, меня трясет уже. Трясет страшно, пипец. Не могу я, нах*й, здесь находиться уже», – панічно розповідає окупант, який дислокується на Харківщині.Батько зрадів перспективі повернення сина, але коли той згодом передзвонив і сказав, що не зміг собі нічого зламати, дав цінну пораду.«У нас, в молодости, косили пацаны: обматываешь полотенцем или тряпкой какой-нибудь руку, мочишь её, подходишь к какому-нибудь углу и об угол прям рукой бьешь. И не так больно, и кость ломается», – ділиться мудрістю батько.Традиційна і дуже добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.07 орієнтовно склали:особового складу - близько 38850 (+100) осіб,танків ‒ 1704 (+4) од,бойових броньованих машин ‒ 3912 (+7) од,артилерійських систем – 859 (+3) од,РСЗВ - 251 (+1) од,засобів ППО - 113 (+0) од,літаків – 221 (+0) од,гелікоптерів – 188 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 710 (+7),крилатих ракет - 167 (+0),кораблів/катерів - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 2781 (+6) од,спеціальної техніки - 72 (+2).Посли країн-членів Європейського Союзу схвалили сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії, яка містить і заборону на імпорт золота з РФ."Держави-члени погодилися на наші посилені та продовжені санкції ЄС проти Кремля. Я вітаю це. Це посилає сильний сигнал Москві: ми підтримуватимемо високий тиск стільки, скільки буде потрібно", - зазначила голова ЄврокомісіїНачальник штабу Військово-повітряних сил США генералрозповів, що є кілька варіантів постачання, зокрема може йтися про винищувачі американського виробництва або, частково, європейського. Це можуть бути шведський винищувач Gripen, французький Rafale або Eurofighter Typhoon, створений консорціумом компаній з кількох країн."Це буде щось неросійське, це я можу сказати напевно. Але я не можу сказати вам, що це буде", – сказав Браун, виступаючи на Аспенському форумі з питань безпеки в Колорадо.Військових медиківтазгідно з Указом Президента нагородили Орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Військові волинської бригади зараз виконують бойові завдання. Окрім парамедиків, указом президента від 19 липня також нагородили орденом солдата з Любешівщини Камінь-Каширського районуДякуємо, хлопці!уже написав чимало книг. Серед них – «Релігія і нове мислення», «Уроки християнської моралі», «Основи християнської етики», «Наша віра, наша правда», «Духовне небо Волині», «Сівачі слова Божого Волині», «Ковельщини славні імена», «Росіяни-москалі на чужій землі», «Вогонь дерзання», «Русскім міром» нас бомблять і Москва, і Київ». Нове видання присвячене історії Хрещення Київської Русі.«Вони вже заряджені смертоносними для ворога снарядами! За мить – виїзд на вогневу позицію і пролунає таке милозвучне “триста тридцять три!”Чітка, точна і красива робота наших Князівських драконів-артилеристів – трішки згодом. Слідкуйте, вам сподобається!» – пишуть воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.Діти у Луцьку назбирали чималу суму, яку принесли волонтерам для формування сухпайків військовим.Небайдужим дітлахам вдалося зібрати 10 396 гривень. Гроші вони принесли у волонтерську скриньку. Як зазначили, кошти мають піти на «Волинський сухпайок».