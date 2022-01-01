Учасники легендарного гурту «Тріо Маренич» можуть стати почесними громадянами Луцька

Учасники легендарного гурту «Тріо Маренич» можуть стати почесними громадянами Луцька
Кожному з учасників українського музичного колективу «Тріо Маренич» мають намір присвоїти звання «Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади».

Про це йдеться у проекті рішення, розміщеному на сайті Луцької міської ради.

Зокрема, звання присвоять народним артистам України Маренич Антоніні Олександрівні, Мареничу Валерію Петровичу та Маренич Світлані Олександрівні за високу професійну майстерність, значний особистий внесок у розвиток культури, популяризацію українського музичного мистецтва.

Питання розглянуть на сесії Луцької міської ради.

Довідково:

«Тріо Маренич» – луцький музичний колектив, що виконував пісні в народному стилі в основному українською мовою. У репертуарі гурту були як народні, так і авторські пісні, у тому числі власні твори. Багато з народних пісень аранжували учасники групи, в основному Антоніна Маренич. Антоніна — сестра Світлани та дружина Валерія.


Нагадаємо, футболіста Анатолія Тимощука позбавили звання почесного громадянина міста Луцька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: «Тріо Маренич», звання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Учасники легендарного гурту «Тріо Маренич» можуть стати почесними громадянами Луцька
Сьогодні, 09:32
Англійська онлайн: поради для батьків, які купують дітям мовні курси*
Сьогодні, 09:20
Знайшли чоловіка з Волині, який зник із медзакладу
Сьогодні, 09:07
Росіяни вдарили з «Градів» по Дніпропетровщині
Сьогодні, 08:56
Окупанти штурмували територію Вуглегірської ТЕС, але змушені були втікати. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:44
Схожі новини
Президент посмертно нагородив волинянина званням Героя України Президент посмертно нагородив волинянина званням Героя України
28 квітень, 18:53
Анатолія Тимощука позбавили звання почесного громадянина Луцька Анатолія Тимощука позбавили звання почесного громадянина Луцька
30 березень, 10:39
Зеленський присвоїв Головнокомандувачу ЗСУ найвище звання Зеленський присвоїв Головнокомандувачу ЗСУ найвище звання
05 березень, 06:57
Трьом волинським поліцейським присвоїли спеціальні звання. ФОТО Трьом волинським поліцейським присвоїли спеціальні звання. ФОТО
01 лютий, 11:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Учасники легендарного гурту «Тріо Маренич» можуть стати почесними громадянами Луцька
Сьогодні, 09:32
 0
Англійська онлайн: поради для батьків, які купують дітям мовні курси*
Сьогодні, 09:20
 0
Знайшли чоловіка з Волині, який зник із медзакладу
Сьогодні, 09:07
 0
Росіяни вдарили з «Градів» по Дніпропетровщині
Сьогодні, 08:56
 0
Окупанти штурмували територію Вуглегірської ТЕС, але змушені були втікати. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:44
 0
Медіа
відео
1/8