Учасники легендарного гурту «Тріо Маренич» можуть стати почесними громадянами Луцька





Про це йдеться у проекті рішення, розміщеному на сайті Луцької міської ради.



Зокрема, звання присвоять народним артистам України Маренич Антоніні Олександрівні, Мареничу Валерію Петровичу та Маренич Світлані Олександрівні за високу професійну майстерність, значний особистий внесок у розвиток культури, популяризацію українського музичного мистецтва.



Питання розглянуть на сесії Луцької міської ради.



Довідково:



«Тріо Маренич» – луцький музичний колектив, що виконував пісні в народному стилі в основному українською мовою. У репертуарі гурту були як народні, так і авторські пісні, у тому числі власні твори. Багато з народних пісень аранжували учасники групи, в основному Антоніна Маренич. Антоніна — сестра Світлани та дружина Валерія.





Нагадаємо, футболіста Анатолія Тимощука позбавили звання почесного громадянина міста Луцька.



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