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Роботодавці можуть не зберігати зарплату мобілізованим працівникам

Роботодавці можуть не зберігати зарплату мобілізованим працівникам
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що вносить зміни до Кодексу законів про працю. Новацією є те, шо нині роботодавці не зобов'язані зберігати заробітну плату тим працівникам, яких мобілізували на військову службу.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Раніше зміни у законі про трудові відносини щодо мобілізованих працівників внесла Верховна Рада України. Проте у Кодекс законів про працю України залишилось важливе положення щодо тих співробітників, які пішли на військову службу.

Мовиться про те, що місце праці для мобілізованих до ЗСУ обов'язково мають зберегти. Також працівник має залишитись на тій самій посаді. Раніше роботодавець мав забезпечувати ще і середню зарплату.

Окрім того, у законі є зміни щодо підстав розірвання трудових відносин. Відтак, те, що працівник відсутній на робочому місці протягом чотирьох місяців, є підставою для розірвання трудового договору. Однак у тому випадку, якщо немає інформації про причину.


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Теги: Мобілізація, війна, зарплата
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