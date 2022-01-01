Англійська онлайн: поради для батьків, які купують дітям мовні курси*





Поради для батьків, чиї діти вчать англійську онлайн

Якщо ви хочете, щоб заняття з англійської мови приносили вашій дитині тільки користь, першочергово не перетворюйте мовний онлайн-курс на покарання. Піднесіть його чаду як щось нове та цікаве. Адже дитячі мовні курси справді проводяться у веселому пізнавальному форматі, де учні більше грають.



Крім цього, дотримуйтесь порад викладачів Green Country:



● Навчайтеся разом з дитиною. Діти, особливо маленькі, люблять наслідувати батьків. Тому запишіться на онлайн-курс разом із дитиною та навчайтеся паралельно, щоб допомагати один одному. А якщо досі сумніваєтеся, чи варто дитині вивчати англійську онлайн,



● Додайте у життя дитини більше активних ігор на вулиці. Час, проведений перед ґаджетом за освоєнням мов, необхідно компенсувати. Тому розвивайте у нащадків активні хобі - ігри у футбол або хокей, фігурне катання, ліпка із глини тощо.



● Не оцінюйте результатів. Найважливіше в успіху та психологічній стабільності підростаючого покоління – відсутність оцінок. Учень повинен засвоювати мову не тому, що це потрібно зробити для мами, а тому що це цікаво. І тим паче він не повинен боятися покарань за погані оцінки, яких, до речі, на хороших мовних курсах англійської зовсім немає.



● Будьте поруч, щоб допомогти. Оскільки англійська онлайн проводиться за допомогою інтернету, будьте поруч на випадок переривання зв'язку.



Вчити англійську мову з досвідченим наставником можна і вдома

Якщо вас більше хвилює ціна питання, то онлайн-освіта в цьому плані також здатна порадувати. Онлайн-курси зазвичай коштують дешевше, ніж очні та тим паче заняття з репетитором англійської мови. До того ж, зараз існує величезна різноманітність онлайн-курсів, серед яких ви зможете знайти найбільш підходящий варіант – за ціною та якістю.



Різноманітність мовних курсів для вивчення англійської

Врахуйте, що ви можете відправити своє чадо на найрізноманітніші курси англійської мови. Наприклад:



● інтенсивне навчання - багато занять та багато знань за короткий відрізок часу;



● мовний табір – місце, де діти відпочивають, отримують нову інформацію та вивчають англійську мову;



● вузькоспрямовані онлайн-курси - наприклад, спрямовані на вдосконалення розмовної мови або на роботу з граматикою.



Шукайте та обирайте той варіант вивчення англійської мови, який гарантовано підійде вашому школяру!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Діти навчаються у школі, після уроків на додаткових заняттях, на онлайн-курсах. Чи не надто багато навантаження для зростаючих умів? Якщо правильно збалансувати відпочинок та навчання, а також дати дитині правильні психологічні установки, проблем точно не буде. Як саме це зробити, ми дізналися у викладачів школи англійської для дітей онлайн Green Country.Якщо ви хочете, щоб заняття з англійської мови приносили вашій дитині тільки користь, першочергово не перетворюйте мовний онлайн-курс на покарання. Піднесіть його чаду як щось нове та цікаве. Адже дитячі мовні курси справді проводяться у веселому пізнавальному форматі, де учні більше грають.Крім цього, дотримуйтесь порад викладачів Green Country:● Навчайтеся разом з дитиною. Діти, особливо маленькі, люблять наслідувати батьків. Тому запишіться на онлайн-курс разом із дитиною та навчайтеся паралельно, щоб допомагати один одному. А якщо досі сумніваєтеся, чи варто дитині вивчати англійську онлайн, обов'язково прочитайте наш попередній матеріал з цієї теми.● Додайте у життя дитини більше активних ігор на вулиці. Час, проведений перед ґаджетом за освоєнням мов, необхідно компенсувати. Тому розвивайте у нащадків активні хобі - ігри у футбол або хокей, фігурне катання, ліпка із глини тощо.● Не оцінюйте результатів. Найважливіше в успіху та психологічній стабільності підростаючого покоління – відсутність оцінок. Учень повинен засвоювати мову не тому, що це потрібно зробити для мами, а тому що це цікаво. І тим паче він не повинен боятися покарань за погані оцінки, яких, до речі, на хороших мовних курсах англійської зовсім немає.● Будьте поруч, щоб допомогти. Оскільки англійська онлайн проводиться за допомогою інтернету, будьте поруч на випадок переривання зв'язку.Вчити англійську мову з досвідченим наставником можна і вдомаЯкщо вас більше хвилює ціна питання, то онлайн-освіта в цьому плані також здатна порадувати. Онлайн-курси зазвичай коштують дешевше, ніж очні та тим паче заняття з репетитором англійської мови. До того ж, зараз існує величезна різноманітність онлайн-курсів, серед яких ви зможете знайти найбільш підходящий варіант – за ціною та якістю.Врахуйте, що ви можете відправити своє чадо на найрізноманітніші курси англійської мови. Наприклад:● інтенсивне навчання - багато занять та багато знань за короткий відрізок часу;● мовний табір – місце, де діти відпочивають, отримують нову інформацію та вивчають англійську мову;● вузькоспрямовані онлайн-курси - наприклад, спрямовані на вдосконалення розмовної мови або на роботу з граматикою.Шукайте та обирайте той варіант вивчення англійської мови, який гарантовано підійде вашому школяру!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію