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Росіяни вдарили з «Градів» по Дніпропетровщині

Росіяни вдарили з «Градів» по Дніпропетровщині
На Дніпропетровщині росіяни випустили понад 20 реактивних снарядів із "Градів" по Червоногригорівській громаді.

Про це повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ворог ударив з "Градів" по Нікопольському району. Випустив по Червоногригорівській громаді понад 20 реактивних снарядів", - написав Резніченко.

Він також повідомив, що внаслідок цих обстрілів жертв і руйнувань нема.

На місці обстрілу працюють піротехніки – займаються пошуком боєприпасів, які не здетонували.

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Теги: Валентин Резніченко, обстріл
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