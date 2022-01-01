Росіяни вдарили з «Градів» по Дніпропетровщині





Про це Валентин Резніченко.



"Ворог ударив з "Градів" по Нікопольському району. Випустив по Червоногригорівській громаді понад 20 реактивних снарядів", - написав Резніченко.



Він також повідомив, що внаслідок цих обстрілів жертв і руйнувань нема.



На місці обстрілу працюють піротехніки – займаються пошуком боєприпасів, які не здетонували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Дніпропетровщині росіяни випустили понад 20 реактивних снарядів із "Градів" по Червоногригорівській громаді.Про це повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації"Ворог ударив з "Градів" по Нікопольському району. Випустив по Червоногригорівській громаді понад 20 реактивних снарядів", - написав Резніченко.Він також повідомив, що внаслідок цих обстрілів жертв і руйнувань нема.На місці обстрілу працюють піротехніки – займаються пошуком боєприпасів, які не здетонували.

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