Росіяни вдарили з «Градів» по Дніпропетровщині
Сьогодні, 08:56
На Дніпропетровщині росіяни випустили понад 20 реактивних снарядів із "Градів" по Червоногригорівській громаді.
Про це повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Ворог ударив з "Градів" по Нікопольському району. Випустив по Червоногригорівській громаді понад 20 реактивних снарядів", - написав Резніченко.
Він також повідомив, що внаслідок цих обстрілів жертв і руйнувань нема.
На місці обстрілу працюють піротехніки – займаються пошуком боєприпасів, які не здетонували.
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Про це повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Ворог ударив з "Градів" по Нікопольському району. Випустив по Червоногригорівській громаді понад 20 реактивних снарядів", - написав Резніченко.
Він також повідомив, що внаслідок цих обстрілів жертв і руйнувань нема.
На місці обстрілу працюють піротехніки – займаються пошуком боєприпасів, які не здетонували.
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