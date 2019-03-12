Замість сміттєзвалища волинянка створила зону відпочинку біля багатоповерхівок. ФОТО





Галина Сергійчук розповідає, що краще виходити на терасу свого будинку та бачити цвітучий садок, аніж занедбану територію, будівельне сміття та городи, - пише



У відпочинковій зоні гуляють також коти. Господарі облаштували їм відповідні будиночки, адже чотирилапі особливо полюбляють гуляти на доглянутому газоні та бавитись з гостями. Оселились тут також їжачки.



Галина зазначила, що до епідемії та війни працювала у сфері туризму, у різних країнах світу її надихнула така ідея оформлення прибудинкової території. З того часу, спільно з чоловіком Богданом Холубіком, почали працювати над власним «проєктом» європейського двору.



Усе почалось з прибирання території, опісля подружжя засіяло газон. Зараз же тут ростуть чимало рідкісних дерев та квітів, господарі доповнюють їх красу різними декораціями. На подвір’ї встановили альтанку, де сусіди мають змогу відпочити – почитати улюблену книгу, попити чай та насолодитись атмосферою навколо.



Мешканці будинку на свята організовують посиденьки та різноманітні заходи, на Новий рік – прикрашаюсь ялинки ліхтарями та іграшками. У дружньому колі бесідують про майбутні задуми щодо вдосконалення території.



Жінка додає, що Богдан вирішив все ж виділити ділянку для городу. Проте навколо нього росте садочок з яблунями та ялинами.



Подружжя у майбутньому планує ще засадити тут лавандову алею, уже озвучили ідею та домовились з сусідами. Ділимось з читачами світлинами справжніх літніх барв, які помітили в гостях у Галини та Богдана. Беріть приклад!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську посеред багатоповерхівок мешканка одного з будинків створила відпочинкову зону.Галина Сергійчук розповідає, що краще виходити на терасу свого будинку та бачити цвітучий садок, аніж занедбану територію, будівельне сміття та городи, - пише БУГ У відпочинковій зоні гуляють також коти. Господарі облаштували їм відповідні будиночки, адже чотирилапі особливо полюбляють гуляти на доглянутому газоні та бавитись з гостями. Оселились тут також їжачки.Галина зазначила, що до епідемії та війни працювала у сфері туризму, у різних країнах світу її надихнула така ідея оформлення прибудинкової території. З того часу, спільно з чоловіком Богданом Холубіком, почали працювати над власним «проєктом» європейського двору.Усе почалось з прибирання території, опісля подружжя засіяло газон. Зараз же тут ростуть чимало рідкісних дерев та квітів, господарі доповнюють їх красу різними декораціями. На подвір’ї встановили альтанку, де сусіди мають змогу відпочити – почитати улюблену книгу, попити чай та насолодитись атмосферою навколо.Мешканці будинку на свята організовують посиденьки та різноманітні заходи, на Новий рік – прикрашаюсь ялинки ліхтарями та іграшками. У дружньому колі бесідують про майбутні задуми щодо вдосконалення території.Жінка додає, що Богдан вирішив все ж виділити ділянку для городу. Проте навколо нього росте садочок з яблунями та ялинами.Подружжя у майбутньому планує ще засадити тут лавандову алею, уже озвучили ідею та домовились з сусідами. Ділимось з читачами світлинами справжніх літніх барв, які помітили в гостях у Галини та Богдана. Беріть приклад!

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