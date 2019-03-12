Замість сміттєзвалища волинянка створила зону відпочинку біля багатоповерхівок. ФОТО

Замість сміттєзвалища волинянка створила зону відпочинку біля багатоповерхівок. ФОТО
У Нововолинську посеред багатоповерхівок мешканка одного з будинків створила відпочинкову зону.

Галина Сергійчук розповідає, що краще виходити на терасу свого будинку та бачити цвітучий садок, аніж занедбану територію, будівельне сміття та городи, - пише БУГ.

У відпочинковій зоні гуляють також коти. Господарі облаштували їм відповідні будиночки, адже чотирилапі особливо полюбляють гуляти на доглянутому газоні та бавитись з гостями. Оселились тут також їжачки.

Галина зазначила, що до епідемії та війни працювала у сфері туризму, у різних країнах світу її надихнула така ідея оформлення прибудинкової території. З того часу, спільно з чоловіком Богданом Холубіком, почали працювати над власним «проєктом» європейського двору.

Усе почалось з прибирання території, опісля подружжя засіяло газон. Зараз же тут ростуть чимало рідкісних дерев та квітів, господарі доповнюють їх красу різними декораціями. На подвір’ї встановили альтанку, де сусіди мають змогу відпочити – почитати улюблену книгу, попити чай та насолодитись атмосферою навколо.
Замість сміттєзвалища волинянка створила зону відпочинку біля багатоповерхівок. ФОТО

Мешканці будинку на свята організовують посиденьки та різноманітні заходи, на Новий рік – прикрашаюсь ялинки ліхтарями та іграшками. У дружньому колі бесідують про майбутні задуми щодо вдосконалення території.

Жінка додає, що Богдан вирішив все ж виділити ділянку для городу. Проте навколо нього росте садочок з яблунями та ялинами.
Замість сміттєзвалища волинянка створила зону відпочинку біля багатоповерхівок. ФОТО

Подружжя у майбутньому планує ще засадити тут лавандову алею, уже озвучили ідею та домовились з сусідами. Ділимось з читачами світлинами справжніх літніх барв, які помітили в гостях у Галини та Богдана. Беріть приклад!


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Нововолинськ, благоустрій, відпочинкова зона
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни вдарили з «Градів» по Дніпропетровщині
Сьогодні, 08:56
Окупанти штурмували територію Вуглегірської ТЕС, але змушені були втікати. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:44
Замість сміттєзвалища волинянка створила зону відпочинку біля багатоповерхівок. ФОТО
Сьогодні, 08:35
Шкарлет порадив переселити внутрішньопереміщених осіб із гуртожитків та шкіл
Сьогодні, 07:33
Україні обіцяють передати ще 8 систем залпового вогню HIMARS
Сьогодні, 06:31
Схожі новини
У Нововолинську біля зупинки – небезпечний люк. ФОТО У Нововолинську біля зупинки – небезпечний люк. ФОТО
12 березень, 2019, 10:37
У Нововолинську упорядковували спортмайданчики. ФОТО У Нововолинську упорядковували спортмайданчики. ФОТО
04 квітень, 2016, 18:56
На Волині комунальники сміття закопали на кладовищі, ‒ ЗМІ. ФОТО На Волині комунальники сміття закопали на кладовищі, ‒ ЗМІ. ФОТО
02 травень, 2014, 10:52
Нововолинський парк перетворився на хащі. ФОТО Нововолинський парк перетворився на хащі. ФОТО
08 серпень, 2013, 11:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Учасники легендарного гурту «Тріо Маренич» можуть стати почесними громадянами Луцька
Сьогодні, 09:32
 0
Англійська онлайн: поради для батьків, які купують дітям мовні курси*
Сьогодні, 09:20
 0
Знайшли чоловіка з Волині, який зник із медзакладу
Сьогодні, 09:07
 0
Росіяни вдарили з «Градів» по Дніпропетровщині
Сьогодні, 08:56
 0
Окупанти штурмували територію Вуглегірської ТЕС, але змушені були втікати. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:44
 0
Медіа
відео
1/8