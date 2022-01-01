Шкарлет порадив переселити внутрішньопереміщених осіб із гуртожитків та шкіл

Внутрішньопереміщеним особам, які поселилися в гуртожитках та закладах освіти, рекомендують знайти інше безпечне місце проживання.Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, розповідаючи про селекторну нараду щодо готовності до початку нового навчального року та тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях закладів освіти під головуванням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.Представники МВС, Мінреінтеграції, Мінрегіону, ДСНС і начальники обласних військових адміністрацій обговорили питання приведення фонду захисних споруд цивільного захисту закладів освіти у готовність.Нині в усіх регіонах триває робота комісій з огляду (оцінки) будівель (споруд, приміщень), до якої залучені фахівці місцевих підрозділів ДСНС, структурних підрозділів із питань цивільного захисту, освіти і науки місцевих військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування. Комісії повинні видати акт перевірки кожному закладу після огляду. В акті буде визначено стан готовності закладу освіти до початку нового навчального року та надані рекомендації щодо режиму роботи.Також на нараді обговорили питання розміщення переселенців у закладах освіти."У разі початку навчального року в очній або очно-дистанційній формі, заклади вищої, фахової передвищої, професійно-технічної та загальної середньої освіти повинні створити умови для проведення освітнього процесу, облаштувати аудиторії та надати можливість студентам поселитися в гуртожитках. Саме тому питання проживання внутрішньо переміщених осіб у приміщеннях і гуртожитках закладів освіти потребує невідкладного вирішення за участю військових адміністрацій, які мусять забезпечити їхнє переселення в інші безпечні місця", - написав Сергій Шкарлет.