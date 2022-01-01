На Дніпропетровщині російський танк обстріляв комбайни, які молотили зерно

У Дніпропетровській області російські окупанти неодноразово обстрілювали українські населені пункти.Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого РогуВорог збільшив кількість обстрілів вздовж лінії зіткнення артилерією, танками та РСЗВ.Зокрема, були обстріли звільненої території Херсонської області на нашому напрямку в районах населених пунктів – Іванівка, Потьомкіно, Трудолюбівка, Князівка, Тополине та інших. На щастя, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає. Руйнування інфраструктури уточнюється.Мирну Нововоронцовку ворог обстріляв біля третьої години ночі крилатими ракетами – постраждала територія ринку та житловий будинок. В Криворізькому районі обстріли були по парковій зоні Зеленодольська та поблизу Великої Костромки. Жертв та постраждалих також немає. Через обстріли в Широківській громаді згоріло 50 гектарів полів з пшеницею та ріпаком. Рятівникам вдалось локалізувати та загасити пожежу."Сьогодні стався безпрецедентний випадок – два наші комбайни збирали хліб в районі села Кошове, виїхав ворожий танк і почав прицільно розстрілювати ці комбайни. Слава Богу, хлопцям вдалося втекти. На техніці лише невеликі осколкові влучання. Але сам факт показує які орки кончені тварини", - написав Вілкул в телеграмі.