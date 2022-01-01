На Дніпропетровщині російський танк обстріляв комбайни, які молотили зерно

На Дніпропетровщині російський танк обстріляв комбайни, які молотили зерно
У Дніпропетровській області російські окупанти неодноразово обстрілювали українські населені пункти.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Ворог збільшив кількість обстрілів вздовж лінії зіткнення артилерією, танками та РСЗВ.

Зокрема, були обстріли звільненої території Херсонської області на нашому напрямку в районах населених пунктів – Іванівка, Потьомкіно, Трудолюбівка, Князівка, Тополине та інших. На щастя, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає. Руйнування інфраструктури уточнюється.

Мирну Нововоронцовку ворог обстріляв біля третьої години ночі крилатими ракетами – постраждала територія ринку та житловий будинок. В Криворізькому районі обстріли були по парковій зоні Зеленодольська та поблизу Великої Костромки. Жертв та постраждалих також немає. Через обстріли в Широківській громаді згоріло 50 гектарів полів з пшеницею та ріпаком. Рятівникам вдалось локалізувати та загасити пожежу.

"Сьогодні стався безпрецедентний випадок – два наші комбайни збирали хліб в районі села Кошове, виїхав ворожий танк і почав прицільно розстрілювати ці комбайни. Слава Богу, хлопцям вдалося втекти. На техніці лише невеликі осколкові влучання. Але сам факт показує які орки кончені тварини", - написав Вілкул в телеграмі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, війна, Дніпропетровщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україні обіцяють передати ще 8 систем залпового вогню HIMARS
Сьогодні, 06:31
На Дніпропетровщині російський танк обстріляв комбайни, які молотили зерно
Сьогодні, 05:28
США не надають Україні далекобійні снаряди для HIMARS
Сьогодні, 03:43
Луцька єврейська община передала обладнання для дитячого санаторію
Сьогодні, 02:17
Сенат Італії не відпустив у відставку прем'єр-міністра Маріо Драгі
Сьогодні, 01:15
Схожі новини
США не надають Україні далекобійні снаряди для HIMARS США не надають Україні далекобійні снаряди для HIMARS
Сьогодні, 03:43
В РНБО пояснили, чому приховують 90% інформації з лінії фронту В РНБО пояснили, чому приховують 90% інформації з лінії фронту
20 липень, 19:00
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках на 147-ий день війни Яка ситуація на Волинському та інших напрямках на 147-ий день війни
20 липень, 18:29
США надішлють Україні ще чотири HIMARS США надішлють Україні ще чотири HIMARS
20 липень, 16:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україні обіцяють передати ще 8 систем залпового вогню HIMARS
Сьогодні, 06:31
 0
На Дніпропетровщині російський танк обстріляв комбайни, які молотили зерно
Сьогодні, 05:28
 0
США не надають Україні далекобійні снаряди для HIMARS
Сьогодні, 03:43
 0
Луцька єврейська община передала обладнання для дитячого санаторію
Сьогодні, 02:17
 0
Сенат Італії не відпустив у відставку прем'єр-міністра Маріо Драгі
Сьогодні, 01:15
 0
Медіа
відео
1/8