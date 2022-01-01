Луцька єврейська община передала обладнання для дитячого санаторію





Про це йдеться на сторінці Хесед община.



Представники общини передали для санаторію універсальний тренажер - стіл реабілітаційний.



У дописі також повідомили, що придбати необхідне реабілітаційне обладнання вдалося завдяки співпраці та фінансовій підтримці Благодійного фонду "JUSI".



"Нехай цей тренажер допомагає в реабілітації та якнайшвидшому одужанні дітей. Дякуємо! Приєднуйтесь! Добро робити разом - веселіше!" - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Єврейська община Луцька передала реабілітаційне обладнання для дитячого санаторію "Дачний".Про це йдеться на сторінці Хесед община.Представники общини передали для санаторію універсальний тренажер - стіл реабілітаційний.У дописі також повідомили, що придбати необхідне реабілітаційне обладнання вдалося завдяки співпраці та фінансовій підтримці Благодійного фонду "JUSI"."Нехай цей тренажер допомагає в реабілітації та якнайшвидшому одужанні дітей. Дякуємо! Приєднуйтесь! Добро робити разом - веселіше!" - йдеться у дописі.

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