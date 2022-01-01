Луцька єврейська община передала обладнання для дитячого санаторію

Луцька єврейська община передала обладнання для дитячого санаторію
Єврейська община Луцька передала реабілітаційне обладнання для дитячого санаторію "Дачний".

Про це йдеться на сторінці Хесед община.

Представники общини передали для санаторію універсальний тренажер - стіл реабілітаційний.
Луцька єврейська община передала обладнання для дитячого санаторію

У дописі також повідомили, що придбати необхідне реабілітаційне обладнання вдалося завдяки співпраці та фінансовій підтримці Благодійного фонду "JUSI".

"Нехай цей тренажер допомагає в реабілітації та якнайшвидшому одужанні дітей. Дякуємо! Приєднуйтесь! Добро робити разом - веселіше!" - йдеться у дописі.

Луцька єврейська община передала обладнання для дитячого санаторію
Луцька єврейська община передала обладнання для дитячого санаторію

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Теги: Україна, Луцьк, допомога, Дачний
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