Луцька єврейська община передала обладнання для дитячого санаторію
Сьогодні, 02:17
Єврейська община Луцька передала реабілітаційне обладнання для дитячого санаторію "Дачний".
Про це йдеться на сторінці Хесед община.
Представники общини передали для санаторію універсальний тренажер - стіл реабілітаційний.
У дописі також повідомили, що придбати необхідне реабілітаційне обладнання вдалося завдяки співпраці та фінансовій підтримці Благодійного фонду "JUSI".
"Нехай цей тренажер допомагає в реабілітації та якнайшвидшому одужанні дітей. Дякуємо! Приєднуйтесь! Добро робити разом - веселіше!" - йдеться у дописі.
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Про це йдеться на сторінці Хесед община.
Представники общини передали для санаторію універсальний тренажер - стіл реабілітаційний.
У дописі також повідомили, що придбати необхідне реабілітаційне обладнання вдалося завдяки співпраці та фінансовій підтримці Благодійного фонду "JUSI".
"Нехай цей тренажер допомагає в реабілітації та якнайшвидшому одужанні дітей. Дякуємо! Приєднуйтесь! Добро робити разом - веселіше!" - йдеться у дописі.
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