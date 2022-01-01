Знайшли чоловіка з Волині, який зник із медзакладу

Пилиповця Святослава Миколайовича.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.



Нагадаємо, 17 липня цього року близько 6 години чоловік покинув медичну установу та зник.



Відомо, що чоловіка розшукали живим та неушкодженим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розшукали безвісти зниклого 53-річного чоловіка з міста ГорохівПро цеповідомили у секторі комунікації поліції Волині.Нагадаємо, 17 липня цього року близько 6 години чоловікВідомо, що чоловіка розшукали живим та неушкодженим.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію