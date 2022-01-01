Знайшли чоловіка з Волині, який зник із медзакладу

Знайшли чоловіка з Волині, який зник із медзакладу
Розшукали безвісти зниклого 53-річного чоловіка з міста Горохів Пилиповця Святослава Миколайовича.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Нагадаємо, 17 липня цього року близько 6 години чоловік покинув медичну установу та зник.

Відомо, що чоловіка розшукали живим та неушкодженим.

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Теги: Святослав Пилиповець, розшук, Горохів
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