Батьки російських окупантів радять синам ламати собі руки і ноги, щоб їх відправили з війни в Україні, – СБУ





Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила



«Я решил! Сейчас в четыре сменюсь, и как-то по лестнице ногу сломаю. Не могу я, пап, меня трясет уже. Трясет страшно, пипец. Не могу я, нах*й, здесь находиться уже», – панічно розповідає окупант, який дислокується на Харківщині.



Батько зрадів перспективі повернення сина, але коли той згодом передзвонив і сказав, що не зміг собі нічого зламати, дав цінну пораду.



«У нас, в молодости, косили пацаны: обматываешь полотенцем или тряпкой какой-нибудь руку, мочишь её, подходишь к какому-нибудь углу и об угол прям рукой бьешь. И не так больно, и кость ломается», – ділиться мудрістю батько.



"Дуже слушна порада – чим більше окупантів «зламаються», тим швидше наші захисники впораються в бою з рештою, щоб Україна перемогла!" - наголошують в СБУ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Батьки російських окупантів радять синам ламати собі руки і ноги. Усе це – щоб їх відправили з війни в Україні на лікування у госпіталь.Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ «Я решил! Сейчас в четыре сменюсь, и как-то по лестнице ногу сломаю. Не могу я, пап, меня трясет уже. Трясет страшно, пипец. Не могу я, нах*й, здесь находиться уже», – панічно розповідає окупант, який дислокується на Харківщині.Батько зрадів перспективі повернення сина, але коли той згодом передзвонив і сказав, що не зміг собі нічого зламати, дав цінну пораду.«У нас, в молодости, косили пацаны: обматываешь полотенцем или тряпкой какой-нибудь руку, мочишь её, подходишь к какому-нибудь углу и об угол прям рукой бьешь. И не так больно, и кость ломается», – ділиться мудрістю батько."Дуже слушна порада – чим більше окупантів «зламаються», тим швидше наші захисники впораються в бою з рештою, щоб Україна перемогла!" - наголошують в СБУ.

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