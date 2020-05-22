На двох пляжах Луцька заборонили купатися через кишкову паличку





Про це розповіла Оксана Колобкова.



Йдеться про пляж у Центральному парку і на Теремнівських ставках.



"Мікробіологічні показники на вміст кишкової палички перевищує норму у 4-5 разів, порівняно з вимогою 5 тисяч від 14 липня. У річці Стир це було 29 тисяч, а в річці Сапалаївка 21", – говорить Оксана Колобкова.



За нормативними документами передбачено, що при ковтанні цієї води можливе порушення кишково-шлункового тракту. Фахівчиня додає: здебільшого це стосується дітей.



Щоб уникнути розладів здоров’я спеціалісти обласного центру контролю та профілактики хвороб не рекомендують купатися в таких водоймах.



На пляжах розміщенні відповідні таблички – попередження про небезпеку та вивішений жовтий прапорець. Він свідчить, що вода брудна і не відповідає санітарним нормам, – говорить старший рятувальник Павло.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На двох пляжах Луцька, де раніше міська рада дозволила відпочинок, якість води не відповідає гігієнічним нормам.Про це розповіла Суспільному завідувачка відділу обласного центру контролю та профілактики хворобЙдеться про пляж у Центральному парку і на Теремнівських ставках."Мікробіологічні показники на вміст кишкової палички перевищує норму у 4-5 разів, порівняно з вимогою 5 тисяч від 14 липня. У річці Стир це було 29 тисяч, а в річці Сапалаївка 21", – говорить Оксана Колобкова.За нормативними документами передбачено, що при ковтанні цієї води можливе порушення кишково-шлункового тракту. Фахівчиня додає: здебільшого це стосується дітей.Щоб уникнути розладів здоров’я спеціалісти обласного центру контролю та профілактики хвороб не рекомендують купатися в таких водоймах.На пляжах розміщенні відповідні таблички – попередження про небезпеку та вивішений жовтий прапорець. Він свідчить, що вода брудна і не відповідає санітарним нормам, – говорить старший рятувальник

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