На двох пляжах Луцька заборонили купатися через кишкову паличку

На двох пляжах Луцька заборонили купатися через кишкову паличку
На двох пляжах Луцька, де раніше міська рада дозволила відпочинок, якість води не відповідає гігієнічним нормам.

Про це розповіла Суспільному завідувачка відділу обласного центру контролю та профілактики хвороб Оксана Колобкова.

Йдеться про пляж у Центральному парку і на Теремнівських ставках.

"Мікробіологічні показники на вміст кишкової палички перевищує норму у 4-5 разів, порівняно з вимогою 5 тисяч від 14 липня. У річці Стир це було 29 тисяч, а в річці Сапалаївка 21", – говорить Оксана Колобкова.

За нормативними документами передбачено, що при ковтанні цієї води можливе порушення кишково-шлункового тракту. Фахівчиня додає: здебільшого це стосується дітей.

Щоб уникнути розладів здоров’я спеціалісти обласного центру контролю та профілактики хвороб не рекомендують купатися в таких водоймах.

На пляжах розміщенні відповідні таблички – попередження про небезпеку та вивішений жовтий прапорець. Він свідчить, що вода брудна і не відповідає санітарним нормам, – говорить старший рятувальник Павло.

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Теги: Луцьк, пляж
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