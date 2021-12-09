Судитимуть волинського посадовця, який «погорів» на хабарі в 4 тисячі доларів





Про це повідомила пресслужба поліції Волині.



За процесуального керівництва прокуратури, слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди.



Учора, 20 липня, слідчі слідчого управління завершили досудове розслідування за цим фактом, а обвинувальний акт скерували до суду для розгляду та прийняття рішення згідно з нормами чинного законодавства.



Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснювали співробітники Управління Служби безпеки України у Волинській області.



Санкція ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У лютому посадовець Ковельської РДА Волинської області, за сприяння у наданні дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу, вимагав та отримав від керівника одного із підприємств неправомірну вигоду – 4 тисячі доларів США Про це повідомила пресслужба поліції Волині.За процесуального керівництва прокуратури, слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди.Учора, 20 липня, слідчі слідчого управління завершили досудове розслідування за цим фактом, а обвинувальний акт скерували до суду для розгляду та прийняття рішення згідно з нормами чинного законодавства.Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснювали співробітники Управління Служби безпеки України у Волинській області.Санкція ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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