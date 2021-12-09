Судитимуть волинського посадовця, який «погорів» на хабарі в 4 тисячі доларів

Судитимуть волинського посадовця, який «погорів» на хабарі в 4 тисячі доларів
У лютому посадовець Ковельської РДА Волинської області, за сприяння у наданні дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу, вимагав та отримав від керівника одного із підприємств неправомірну вигоду – 4 тисячі доларів США.

Про це повідомила пресслужба поліції Волині.

За процесуального керівництва прокуратури, слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Учора, 20 липня, слідчі слідчого управління завершили досудове розслідування за цим фактом, а обвинувальний акт скерували до суду для розгляду та прийняття рішення згідно з нормами чинного законодавства.

Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснювали співробітники Управління Служби безпеки України у Волинській області.

Санкція ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, посадовець, хабар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російська армія втратила ще 100 солдатів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 11:16
Ракетний удар по Вінниці: кількість загиблих зросла до 26
Сьогодні, 11:10
Судитимуть волинського посадовця, який «погорів» на хабарі в 4 тисячі доларів
Сьогодні, 11:05
Обстріл Харкова: другий день поспіль росіяни бʼють по зупинках громадського транспорту, – мер
Сьогодні, 11:00
На двох пляжах Луцька заборонили купатися через кишкову паличку
Сьогодні, 10:35
Схожі новини
Волинського посадовця судитимуть за вимагання 1000 доларів хабара Волинського посадовця судитимуть за вимагання 1000 доларів хабара
09 грудень, 2021, 12:27
Посадовцю Держпраці на Волині, який «погорів» на хабарі, повідомили про підозру Посадовцю Держпраці на Волині, який «погорів» на хабарі, повідомили про підозру
02 квітень, 2021, 18:10
На Волині посадовця фіскальної служби затримали на хабарі у 2000 доларів. ФОТО На Волині посадовця фіскальної служби затримали на хабарі у 2000 доларів. ФОТО
28 грудень, 2020, 17:06
На Волині посадовець «погорів» на хабарі. ФОТО На Волині посадовець «погорів» на хабарі. ФОТО
17 липень, 2020, 17:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині прикордонники зірвали оборудку контрабандистів
Сьогодні, 12:21
 0
Євросоюз погодив сьомий пакет санкцій проти Росії
Сьогодні, 12:16
 0
Очне навчання з 1 вересня розпочнуть лише школи з укриттями
Сьогодні, 12:10
 0
У Луцьку в парку пограбували чоловіка
Сьогодні, 11:36
 0
У госпіталі помер воїн з Волині Василь Гарасюк
Сьогодні, 11:30
 0
Медіа
відео
1/8