Російська армія втратила ще 100 солдатів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 11:16
Від початку повномасштабної війни до 21 липня окупанти втратили 38850 своїх вояк та 1704 танки.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.07 орієнтовно склали:
особового складу - близько 38850 (+100) осіб,
танків ‒ 1704 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 3912 (+7) од,
артилерійських систем – 859 (+3) од,
РСЗВ - 251 (+1) од,
засобів ППО - 113 (+0) од,
літаків – 221 (+0) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 710 (+7),
крилатих ракет - 167 (+0),
кораблів/катерів - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2781 (+6) од,
спеціальної техніки - 72 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському напрямку.
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Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.07 орієнтовно склали:
особового складу - близько 38850 (+100) осіб,
танків ‒ 1704 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 3912 (+7) од,
артилерійських систем – 859 (+3) од,
РСЗВ - 251 (+1) од,
засобів ППО - 113 (+0) од,
літаків – 221 (+0) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 710 (+7),
крилатих ракет - 167 (+0),
кораблів/катерів - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2781 (+6) од,
спеціальної техніки - 72 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському напрямку.
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