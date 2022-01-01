Російська армія втратила ще 100 солдатів. Оприлюднили бойові втрати ворога

Російська армія втратила ще 100 солдатів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Від початку повномасштабної війни до 21 липня окупанти втратили 38850 своїх вояк та 1704 танки.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.07 орієнтовно склали:

особового складу - близько 38850 (+100) осіб,
танків ‒ 1704 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 3912 (+7) од,
артилерійських систем – 859 (+3) од,
РСЗВ - 251 (+1) од,
засобів ППО - 113 (+0) од,
літаків – 221 (+0) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 710 (+7),
крилатих ракет - 167 (+0),
кораблів/катерів - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2781 (+6) од,
спеціальної техніки - 72 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському напрямку.

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Теги: Втрати ворога, війна, окупанти
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