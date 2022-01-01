Російська армія втратила ще 100 солдатів. Оприлюднили бойові втрати ворога





Про це інформує Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.07 орієнтовно склали:



особового складу - близько 38850 (+100) осіб,

танків ‒ 1704 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 3912 (+7) од,

артилерійських систем – 859 (+3) од,

РСЗВ - 251 (+1) од,

засобів ППО - 113 (+0) од,

літаків – 221 (+0) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 710 (+7),

крилатих ракет - 167 (+0),

кораблів/катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2781 (+6) од,

спеціальної техніки - 72 (+2).



Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському напрямку.



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