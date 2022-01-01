У Луцьку в парку пограбували чоловіка

У Луцьку в парку пограбували чоловіка
У Луцьку та селі Благодатне, що на Володимирщині, зафіксували злочини. Тепер правопорушникам загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Так, учора, 20 липня, до поліції звернувся 61-річний житель іншої області й повідомив про пограбування. Інцидент стався в парку 900-річчя Луцька. Невідомий вкрав у заявника сумку, в якій були гроші, банківська карта, ключі та документи. Співробітники відділу кримінальної поліції та слідчо-оперативна група, що виїхала на місце, з’ясували, що до вчинення злочину причетний 27-річний лучанин.

Окрім того, цього ж дня із заявою про грабіж до нововолинських поліцейських прийшов мешканець села Благодатне. У під’їзді будинку візуально знайомий вирвав золоту обручку чоловіка й зник.

Правоохоронці встановили грабіжника - це 34-річний, раніше судимий, місцевий житель. Викрадену прикрасу він встиг здати у ювелірний магазин. Порушнику вже оголосили про підозру, вирішують питання про обрання запобіжного заходу.

За обома фактами триває досудове розслідування, розпочате за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Мова йде про грабіж, скоєний в умовах воєнного часу.


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Теги: Злочин, вкрали сумку, парк 900-річчя
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