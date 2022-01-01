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Росіяни обстріляли три громади у Сумській області

Росіяни обстріляли три громади у Сумській області
Російські окупаційні війська майже 30 разів обстріляли Сумську область 21 липня. Під вогнем опинилися три громади.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram.

Зокрема, він розповів про кожну з громад.

Білопільська громада: після 14 години росіяни били по громаді із САУ - 11 прильотів та ще 6 - з міномету.

Зноб-Новгородська громада: о 17 годині розпочався мінометний обстріл, 10 прильотів.

Шалигинська громада: о 19 годині почався вогонь з мінометів та артилерії по території Шалигінського заказника.

Як повідомив Живицький, обійшлося без жертв та руйнувань.

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Теги: Сумщина, Дмитро Живицький, обстріли
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