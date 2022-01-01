22 липня на Волині: гортаючи календар

22 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження депутат Волинської облради, «свободівець» Анатолій Вітів (на фото).

Також день народження 22 липня святкує активіст Михайло Бабенчук.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Олександр та Федір.

Бажаємо усім міцного здоров'я, благополуччя й успіхів у праці.

22 липня 1995 року у Луцьку відбулося багатолюдне віче, приурочене трагічним подіям, що відбулися 18 липня в Києві під час похорону Патріарха Володимира (Романюка).

Нагадаємо, тоді спроба поховати тіло Патріарха у Софійському соборі наштовхнулася на опір з боку духовенства УПЦ Московського патріархату та силові дії з боку загонів спеціального призначення МВС України.

22 липня 2007-го шквальний вітер та дощ на території восьми районів – Турійського, Рожищенського, Шацького, Ківерцівського, Ковельського, Маневицького, Старовижівського та Любомльського – масово зруйнував будинки, лісові насадження, лінії та опори електропередач.

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Теги: календар, 22 липня
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