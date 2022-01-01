На Волині зник чоловік
Сьогодні, 22:10
Поліцейські розшукують Городничука Володимира Петровича, 06.10.1976 року народження, жителя села Козлів, Володимирського району.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Володимир-Волинському РВП ГУНП у Волинській області.
Відомо, що чоловік 13 липня 2022 року вийшов з місця свого проживання та зник.
Особливі прикмети: на вигляд – 45-50 років, зріст – 185-190 см., худорлявої тілобудови, волосся русявого кольору, легка неголеність.
Був одягнений у чорні спортивні штани, кофту з капюшоном сірого кольору.
Чоловік має розлади мовлення, затягує слова.
Телефони для інформації: 0634661066, 0502077200 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Володимир-Волинському РВП ГУНП у Волинській області.
Відомо, що чоловік 13 липня 2022 року вийшов з місця свого проживання та зник.
Особливі прикмети: на вигляд – 45-50 років, зріст – 185-190 см., худорлявої тілобудови, волосся русявого кольору, легка неголеність.
Був одягнений у чорні спортивні штани, кофту з капюшоном сірого кольору.
Чоловік має розлади мовлення, затягує слова.
Телефони для інформації: 0634661066, 0502077200 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росіяни обстріляли три громади у Сумській області
Сьогодні, 23:06
На Волині зник чоловік
Сьогодні, 22:10
У Луцьку відкрилась інсталяція, присвячена дітям-жертвам війни
Сьогодні, 20:38
Медіа