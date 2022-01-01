На Волині зник чоловік

Городничука Володимира Петровича, 06.10.1976 року народження, жителя села Козлів, Володимирського району.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Володимир-Волинському РВП ГУНП у Волинській області.



Відомо, що чоловік 13 липня 2022 року вийшов з місця свого проживання та зник.



Особливі прикмети: на вигляд – 45-50 років, зріст – 185-190 см., худорлявої тілобудови, волосся русявого кольору, легка неголеність.

Був одягнений у чорні спортивні штани, кофту з капюшоном сірого кольору.



Чоловік має розлади мовлення, затягує слова.







Телефони для інформації: 0634661066, 0502077200 або 102.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські розшукують, 06.10.1976 року народження, жителя села Козлів, Володимирського району.Про цеповідомили у Володимир-Волинському РВП ГУНП у Волинській області.Відомо, що чоловік 13 липня 2022 року вийшов з місця свого проживання та зник.Особливі прикмети: на вигляд – 45-50 років, зріст – 185-190 см., худорлявої тілобудови, волосся русявого кольору, легка неголеність.Був одягнений у чорні спортивні штани, кофту з капюшоном сірого кольору.Чоловік має розлади мовлення, затягує слова.Телефони для інформації: 0634661066, 0502077200 або 102.

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