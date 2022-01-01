На Волині зник чоловік

На Волині зник чоловік
Поліцейські розшукують Городничука Володимира Петровича, 06.10.1976 року народження, жителя села Козлів, Володимирського району.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Володимир-Волинському РВП ГУНП у Волинській області.

Відомо, що чоловік 13 липня 2022 року вийшов з місця свого проживання та зник.

Особливі прикмети: на вигляд – 45-50 років, зріст – 185-190 см., худорлявої тілобудови, волосся русявого кольору, легка неголеність.
Був одягнений у чорні спортивні штани, кофту з капюшоном сірого кольору.

Чоловік має розлади мовлення, затягує слова.

На Волині зник чоловік


Телефони для інформації: 0634661066, 0502077200 або 102.

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Теги: розшук
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