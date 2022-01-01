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Лукашенко озвучив свою версію про роль Білорусі у війні Росії проти України

Лукашенко озвучив свою версію про роль Білорусі у війні Росії проти України
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що Білорусь допомагає Росії в агресії проти України.

Про це він розповів в інтерв’ю агентству Франс Пресс, яке цитує білоруське агентство "Бєлта".

За словами Лукашенка Білорусь "ні технікою, ні живою силою не воює в Україні". Він також визнав, що з білоруської території було завдано ударів по військових об'єктах України, але це було зроблено начебто "з превентивною метою".

У інтерв'ю Лукашенко сказав: "Навіщо розгорнули на кордоні чотири дивізіони? Навіщо ви націлилися проти нас? Ви хочете сказати, що я мав сидіти і чекати, поки на голову білоруському народу ракети почнуть падати? Ні".

"Я підтримую Росію в тому, що вони вас попередили. Якби військові Росії проморгали цей момент, вони змушені були б зустріти масований удар з боку військ НАТО – не України. Зараз не Україна воює, зараз ви там воює: ваші найманці та ваша зброя. Так ви ж ще більші агресори, ніж я".

"Ми й досі говоримо: так, ми беремо участь у операції. Але як: ми закрили захід, південний захід Білорусі, щоб ви звідти не вдарили в спину росіянам. Ось наша участь. Так, ми лікували поранених, загиблих людей, які приймали на територію Білорусі. Ми ліки передавали і передаємо українцям, і росіянам. Це наша участь у цій операції. Ми людей не вбиваємо".

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Теги: Олександр Лукашенко, Білорусь, війна
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