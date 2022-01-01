 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

У Луцьку відкрилась інсталяція, присвячена дітям-жертвам війни

У Луцьку відкрилась інсталяція, присвячена дітям-жертвам війни
У Луцькій галереї мистецтв відкрилась виставка волинського художника Іштвана Куса, присвячена дітям, які загинули внаслідок війни в Україні.

Про це розповів Суспільному голова Волинської організації національної спілки художників України Володимир Марчук.

Художник Володимир Марчук розповідає: в Галерею мистецтв, як в один із волонтерських осередків, передавали гуманітарну допомогу, і ті іграшки, які залишились після сортування, стали основою інсталяції. Головний символ: життя, яке уже не дивиться в цей світ.

"На афіші написано 323 дитини і далі нарощується цифра. Це кількість дітей, які загинули на той час, коли та виставка вішалась. Вже та цифра більша стала", – говорить Володимир Марчук.

Свою інсталяцію Іштван Кус розмістив на одній зі стін приміщення галереї мистецтв. Тут – іграшки, розвернуті до стіни та з заплющеними очима.
У Луцьку відкрилась інсталяція, присвячена дітям-жертвам війни

"Я закрив їхні очі, тому що їхні очі вже закриті. Очі – це вікно душі людини, і через те я вирішив їх повернути до стіни", – говорить автор інсталяції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, виставка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Лукашенко озвучив свою версію про роль Білорусі у війні Росії проти України
Сьогодні, 21:07
У розвідці назвали ціль ЗСУ у війні на найближчі місяці
Сьогодні, 19:45
Білорусів агітують підписувати контракти з російськими приватними військовими компаніями, – Генштаб
Сьогодні, 18:47
Бойовики з «Л/ДНР» визнають, що Україна розвіяла міф про «непереможну армію Росії», – СБУ
Сьогодні, 17:19
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Домовленість про експорт зерна з України підпишуть у Стамбулі завтра, 22 липня
Сьогодні, 21:45
Лукашенко озвучив свою версію про роль Білорусі у війні Росії проти України
Сьогодні, 21:07
У Луцьку відкрилась інсталяція, присвячена дітям-жертвам війни
Сьогодні, 20:38
Погода на завтра, 22 липня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У розвідці назвали ціль ЗСУ у війні на найближчі місяці
Сьогодні, 19:45
Схожі новини
У Луцьку презентували виставку робіт художників-переселенців. ВІДЕО.ФОТО У Луцьку презентували виставку робіт художників-переселенців. ВІДЕО.ФОТО
06 червень, 16:18
Вивезли більше 200 поранених: двох військових медиків волинської бригади нагородили орденом «За мужність» Вивезли більше 200 поранених: двох військових медиків волинської бригади нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 13:24
У госпіталі помер воїн з Волині Василь Гарасюк У госпіталі помер воїн з Волині Василь Гарасюк
Сьогодні, 11:30
У Луцьку діти з синдромом Дауна та їхні батьки організовують заняття арттерапії для військових У Луцьку діти з синдромом Дауна та їхні батьки організовують заняття арттерапії для військових
20 липень, 15:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Домовленість про експорт зерна з України підпишуть у Стамбулі завтра, 22 липня
Сьогодні, 21:45
 0
Лукашенко озвучив свою версію про роль Білорусі у війні Росії проти України
Сьогодні, 21:07
 0
У Луцьку відкрилась інсталяція, присвячена дітям-жертвам війни
Сьогодні, 20:38
 0
Погода на завтра, 22 липня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
 0
У розвідці назвали ціль ЗСУ у війні на найближчі місяці
Сьогодні, 19:45
 0
Медіа
відео
1/8