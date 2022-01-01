У Луцьку відкрилась інсталяція, присвячена дітям-жертвам війни

Іштвана Куса, присвячена дітям, які загинули внаслідок війни в Україні.



Про це розповів Володимир Марчук.



Художник Володимир Марчук розповідає: в Галерею мистецтв, як в один із волонтерських осередків, передавали гуманітарну допомогу, і ті іграшки, які залишились після сортування, стали основою інсталяції. Головний символ: життя, яке уже не дивиться в цей світ.



"На афіші написано 323 дитини і далі нарощується цифра. Це кількість дітей, які загинули на той час, коли та виставка вішалась. Вже та цифра більша стала", – говорить Володимир Марчук.



Свою інсталяцію Іштван Кус розмістив на одній зі стін приміщення галереї мистецтв. Тут – іграшки, розвернуті до стіни та з заплющеними очима.



"Я закрив їхні очі, тому що їхні очі вже закриті. Очі – це вікно душі людини, і через те я вирішив їх повернути до стіни", – говорить автор інсталяції.



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