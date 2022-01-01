У розвідці назвали ціль ЗСУ у війні на найближчі місяці





Про це на брифінгу повідомив заступник голови Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, пише



"Якщо говорити наскільки критична ситуація, ми повинні говорити про те, що хочемо - не хочемо, але йде осінньо-зимовий період. Як правило, він дуже складний для ведення бойових дій. По-перше, необхідно зупинити наступальний порив, наступальний темп РФ, відповідно інші операції плануються за тим же самим безпосереднім наказом верховного Головнокомандувача про проведення операцій", - пояснив він.



За словами Скібіцького, союзники України все розуміють і постачають на фронт більше військової техніки і зброї.



Заступник голови ГУР додав, що це вже дозволило знищити велику кількість пунктів управління і змусити ворога відвести свої склади від лінії фронту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЗСУ планують зупинити наступальний темп Росії до осінньо-зимового періоду.Про це на брифінгу повідомив заступник голови Головного управління розвідки Міноборони, пише УНІАН "Якщо говорити наскільки критична ситуація, ми повинні говорити про те, що хочемо - не хочемо, але йде осінньо-зимовий період. Як правило, він дуже складний для ведення бойових дій. По-перше, необхідно зупинити наступальний порив, наступальний темп РФ, відповідно інші операції плануються за тим же самим безпосереднім наказом верховного Головнокомандувача про проведення операцій", - пояснив він.За словами Скібіцького, союзники України все розуміють і постачають на фронт більше військової техніки і зброї.Заступник голови ГУР додав, що це вже дозволило знищити велику кількість пунктів управління і змусити ворога відвести свої склади від лінії фронту.

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