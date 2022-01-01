У розвідці назвали ціль ЗСУ у війні на найближчі місяці
Сьогодні, 19:45
ЗСУ планують зупинити наступальний темп Росії до осінньо-зимового періоду.
Про це на брифінгу повідомив заступник голови Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, пише УНІАН.
"Якщо говорити наскільки критична ситуація, ми повинні говорити про те, що хочемо - не хочемо, але йде осінньо-зимовий період. Як правило, він дуже складний для ведення бойових дій. По-перше, необхідно зупинити наступальний порив, наступальний темп РФ, відповідно інші операції плануються за тим же самим безпосереднім наказом верховного Головнокомандувача про проведення операцій", - пояснив він.
За словами Скібіцького, союзники України все розуміють і постачають на фронт більше військової техніки і зброї.
Заступник голови ГУР додав, що це вже дозволило знищити велику кількість пунктів управління і змусити ворога відвести свої склади від лінії фронту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це на брифінгу повідомив заступник голови Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, пише УНІАН.
"Якщо говорити наскільки критична ситуація, ми повинні говорити про те, що хочемо - не хочемо, але йде осінньо-зимовий період. Як правило, він дуже складний для ведення бойових дій. По-перше, необхідно зупинити наступальний порив, наступальний темп РФ, відповідно інші операції плануються за тим же самим безпосереднім наказом верховного Головнокомандувача про проведення операцій", - пояснив він.
За словами Скібіцького, союзники України все розуміють і постачають на фронт більше військової техніки і зброї.
Заступник голови ГУР додав, що це вже дозволило знищити велику кількість пунктів управління і змусити ворога відвести свої склади від лінії фронту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росія планує анексувати п'яту частину України у вересні, – ЗМІ
Сьогодні, 17:05
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода на завтра, 22 липня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У розвідці назвали ціль ЗСУ у війні на найближчі місяці
Сьогодні, 19:45
Білорусів агітують підписувати контракти з російськими приватними військовими компаніями, – Генштаб
Сьогодні, 18:47
Медіа