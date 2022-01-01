У Дії з'явилася нова функція: окремі документи можна замовляти онлайн

У Дії з'явилася нова функція: окремі документи можна замовляти онлайн
Українцям дозволили замовляти свідоцтва чи витяги із документів онлайн – на порталі Дія. Йдеться, наприклад, про свідоцтво про народження, шлюб, смерть, або ж витяги про реєстрацію та розірвання шлюбу. Раніше для отримання цих документів необхідно було двічі ходити до органів запису актів цивільного стану (РАЦС).

Про це повідомила пресслужба Дії.

У Мінцифри припускають, що така функція стане в нагоді насамперед тим, хто втратив документи під час бойових дій чи переїзду.

Для замовлення документів необхідно заповнити заяву на порталі Дія. Отримати можна свідоцтва та витяги про такі події:

• народження;

• смерть;

• зміна імені;

• реєстрація шлюбу;

• розірвання шлюбу.

Після замовлення документ можна особисто забрати у РАЦСі. Інший варіант – оформлення доставки "Укрпоштою".

Також можна замовити документи для найближчих родичів – дітей, батьків, братів чи сестер. У такому разі до заяви необхідно додати скани документів, що підтверджують родинні зв'язки.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Дія, документи онлайн
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода на завтра, 22 липня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У розвідці назвали ціль ЗСУ у війні на найближчі місяці
Сьогодні, 19:45
У Дії з'явилася нова функція: окремі документи можна замовляти онлайн
Сьогодні, 19:33
Білорусів агітують підписувати контракти з російськими приватними військовими компаніями, – Генштаб
Сьогодні, 18:47
На блокпосту зупинили волинянина, який був позбавлений прав за п`яне водіння
Сьогодні, 18:36
Схожі новини
У «Дії» з’являться англомовні закордонний, водійське і техпаспорт У «Дії» з’являться англомовні закордонний, водійське і техпаспорт
19 липень, 13:00
У «Дії» невдовзі з'являться нові послуги У «Дії» невдовзі з'являться нові послуги
12 липень, 04:14
У «Дії» можна буде оформити дозвіл на виїзд дітей за кордон У «Дії» можна буде оформити дозвіл на виїзд дітей за кордон
11 липень, 06:05
В «Дії» – нове опитування В «Дії» – нове опитування
07 липень, 13:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода на завтра, 22 липня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
 0
У розвідці назвали ціль ЗСУ у війні на найближчі місяці
Сьогодні, 19:45
 0
У Дії з'явилася нова функція: окремі документи можна замовляти онлайн
Сьогодні, 19:33
 0
Білорусів агітують підписувати контракти з російськими приватними військовими компаніями, – Генштаб
Сьогодні, 18:47
 0
На блокпосту зупинили волинянина, який був позбавлений прав за п`яне водіння
Сьогодні, 18:36
 0
Медіа
відео
1/8