У Дії з'явилася нова функція: окремі документи можна замовляти онлайн
Сьогодні, 19:33
Українцям дозволили замовляти свідоцтва чи витяги із документів онлайн – на порталі Дія. Йдеться, наприклад, про свідоцтво про народження, шлюб, смерть, або ж витяги про реєстрацію та розірвання шлюбу. Раніше для отримання цих документів необхідно було двічі ходити до органів запису актів цивільного стану (РАЦС).
Про це повідомила пресслужба Дії.
У Мінцифри припускають, що така функція стане в нагоді насамперед тим, хто втратив документи під час бойових дій чи переїзду.
Для замовлення документів необхідно заповнити заяву на порталі Дія. Отримати можна свідоцтва та витяги про такі події:
• народження;
• смерть;
• зміна імені;
• реєстрація шлюбу;
• розірвання шлюбу.
Після замовлення документ можна особисто забрати у РАЦСі. Інший варіант – оформлення доставки "Укрпоштою".
Також можна замовити документи для найближчих родичів – дітей, батьків, братів чи сестер. У такому разі до заяви необхідно додати скани документів, що підтверджують родинні зв'язки.
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Про це повідомила пресслужба Дії.
У Мінцифри припускають, що така функція стане в нагоді насамперед тим, хто втратив документи під час бойових дій чи переїзду.
Для замовлення документів необхідно заповнити заяву на порталі Дія. Отримати можна свідоцтва та витяги про такі події:
• народження;
• смерть;
• зміна імені;
• реєстрація шлюбу;
• розірвання шлюбу.
Після замовлення документ можна особисто забрати у РАЦСі. Інший варіант – оформлення доставки "Укрпоштою".
Також можна замовити документи для найближчих родичів – дітей, батьків, братів чи сестер. У такому разі до заяви необхідно додати скани документів, що підтверджують родинні зв'язки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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