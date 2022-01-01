У Дії з'явилася нова функція: окремі документи можна замовляти онлайн





Про це



У Мінцифри припускають, що така функція стане в нагоді насамперед тим, хто втратив документи під час бойових дій чи переїзду.



Для замовлення документів необхідно заповнити заяву на порталі Дія. Отримати можна свідоцтва та витяги про такі події:



• народження;



• смерть;



• зміна імені;



• реєстрація шлюбу;



• розірвання шлюбу.



Після замовлення документ можна особисто забрати у РАЦСі. Інший варіант – оформлення доставки "Укрпоштою".



Також можна замовити документи для найближчих родичів – дітей, батьків, братів чи сестер. У такому разі до заяви необхідно додати скани документів, що підтверджують родинні зв'язки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українцям дозволили замовляти свідоцтва чи витяги із документів онлайн – на порталі Дія. Йдеться, наприклад, про свідоцтво про народження, шлюб, смерть, або ж витяги про реєстрацію та розірвання шлюбу. Раніше для отримання цих документів необхідно було двічі ходити до органів запису актів цивільного стану (РАЦС).Про це повідомила пресслужба Дії.У Мінцифри припускають, що така функція стане в нагоді насамперед тим, хто втратив документи під час бойових дій чи переїзду.Для замовлення документів необхідно заповнити заяву на порталі Дія. Отримати можна свідоцтва та витяги про такі події:• народження;• смерть;• зміна імені;• реєстрація шлюбу;• розірвання шлюбу.Після замовлення документ можна особисто забрати у РАЦСі. Інший варіант – оформлення доставки "Укрпоштою".Також можна замовити документи для найближчих родичів – дітей, батьків, братів чи сестер. У такому разі до заяви необхідно додати скани документів, що підтверджують родинні зв'язки.

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