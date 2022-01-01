На блокпосту зупинили волинянина, який був позбавлений прав за п`яне водіння
Сьогодні, 18:36
На одному з блокпостів патрульні зупинили автомобіль марки Kia Sorento для перевірки документів.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Поліцейські встановили, що керманич був позбавлений права керування судом через водіння в стані алкогольного сп’яніння.
В результаті на правопорушника поліцейські склали адміністративний матеріал за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою позбавленою права керування) КУпАП.
"Санкція статті передбачає штраф у розмірі 20 400 гривень, чимала сума за бездумні вчинки!", - наголошують в поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Поліцейські встановили, що керманич був позбавлений права керування судом через водіння в стані алкогольного сп’яніння.
В результаті на правопорушника поліцейські склали адміністративний матеріал за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою позбавленою права керування) КУпАП.
"Санкція статті передбачає штраф у розмірі 20 400 гривень, чимала сума за бездумні вчинки!", - наголошують в поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Білорусів агітують підписувати контракти з російськими приватними військовими компаніями, – Генштаб
Сьогодні, 18:47
На блокпосту зупинили волинянина, який був позбавлений прав за п`яне водіння
Сьогодні, 18:36
Прямої загрози з території Білорусі наразі немає, – розвідка
Сьогодні, 17:33
Бойовики з «Л/ДНР» визнають, що Україна розвіяла міф про «непереможну армію Росії», – СБУ
Сьогодні, 17:19
Медіа