На блокпосту зупинили волинянина, який був позбавлений прав за п`яне водіння





Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.



Поліцейські встановили, що керманич був позбавлений права керування судом через водіння в стані алкогольного сп’яніння.



В результаті на правопорушника поліцейські склали адміністративний матеріал за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою позбавленою права керування) КУпАП.



"Санкція статті передбачає штраф у розмірі 20 400 гривень, чимала сума за бездумні вчинки!", - наголошують в поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На одному з блокпостів патрульні зупинили автомобіль марки Kia Sorento для перевірки документів.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Поліцейські встановили, що керманич був позбавлений права керування судом через водіння в стані алкогольного сп’яніння.В результаті на правопорушника поліцейські склали адміністративний матеріал за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою позбавленою права керування) КУпАП."Санкція статті передбачає штраф у розмірі 20 400 гривень, чимала сума за бездумні вчинки!", - наголошують в поліції.

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