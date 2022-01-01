На блокпосту зупинили волинянина, який був позбавлений прав за п`яне водіння

На блокпосту зупинили волинянина, який був позбавлений прав за п`яне водіння
На одному з блокпостів патрульні зупинили автомобіль марки Kia Sorento для перевірки документів.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Поліцейські встановили, що керманич був позбавлений права керування судом через водіння в стані алкогольного сп’яніння.

В результаті на правопорушника поліцейські склали адміністративний матеріал за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою позбавленою права керування) КУпАП.

"Санкція статті передбачає штраф у розмірі 20 400 гривень, чимала сума за бездумні вчинки!", - наголошують в поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, патрульні, водій, штраф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Білорусів агітують підписувати контракти з російськими приватними військовими компаніями, – Генштаб
Сьогодні, 18:47
На блокпосту зупинили волинянина, який був позбавлений прав за п`яне водіння
Сьогодні, 18:36
Тиждень донорства: у Волинському центрі служби крові оновлюють запаси
Сьогодні, 18:16
Прямої загрози з території Білорусі наразі немає, – розвідка
Сьогодні, 17:33
Бойовики з «Л/ДНР» визнають, що Україна розвіяла міф про «непереможну армію Росії», – СБУ
Сьогодні, 17:19
Схожі новини
Перевищив швидкість та позбавлений права керування: на Волині затримали 21-річного водія Перевищив швидкість та позбавлений права керування: на Волині затримали 21-річного водія
04 лютий, 13:15
У Луцьку затримали нетверезого водія У Луцьку затримали нетверезого водія
12 липень, 16:45
На Волині на блокпосту затримали нетверезого водія На Волині на блокпосту затримали нетверезого водія
11 липень, 15:17
У Луцьку затримали нетверезого водія. ФОТО У Луцьку затримали нетверезого водія. ФОТО
07 липень, 12:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Білорусів агітують підписувати контракти з російськими приватними військовими компаніями, – Генштаб
Сьогодні, 18:47
 0
На блокпосту зупинили волинянина, який був позбавлений прав за п`яне водіння
Сьогодні, 18:36
 0
Тиждень донорства: у Волинському центрі служби крові оновлюють запаси
Сьогодні, 18:16
 0
Прямої загрози з території Білорусі наразі немає, – розвідка
Сьогодні, 17:33
 0
Бойовики з «Л/ДНР» визнають, що Україна розвіяла міф про «непереможну армію Росії», – СБУ
Сьогодні, 17:19
 0
Медіа
відео
1/8