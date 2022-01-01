Прямої загрози з території Білорусі наразі немає, – розвідка

Прямої загрози з території Білорусі наразі немає, – розвідка
Білоруські війська, які перебувають біля кордону з Україною, не несуть загрози вторгнення. Однак з території країни в північні області України можуть проникати диверсанти і розвідники.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, передає Уніан.

"Загроза в цьому випадку може бути тільки одна, що з території Білорусі можуть діяти диверсійно-розвідувальні групи в наших північних областях. Це і розвідка, і можливі диверсії", - пояснив Скібіцький.

За його словами, українські військові відстежують дії на території Білорусі, щоб бути готовими до можливого наступу. Водночас поки що не фіксується створення ворожих наступальних груп.

Скибицький додав, що на білоруських аеродромах залишається частина російської військової техніки, зокрема, авіації. Через це зберігається загроза ударів по території України.

Зауважимо також, що у Білорусі знову продовжили військові навчання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Вадим Скібіцький, Білорусь, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На блокпосту зупинили волинянина, який був позбавлений прав за п`яне водіння
Сьогодні, 18:36
Тиждень донорства: у Волинському центрі служби крові оновлюють запаси
Сьогодні, 18:16
Прямої загрози з території Білорусі наразі немає, – розвідка
Сьогодні, 17:33
Бойовики з «Л/ДНР» визнають, що Україна розвіяла міф про «непереможну армію Росії», – СБУ
Сьогодні, 17:19
Росія планує анексувати п'яту частину України у вересні, – ЗМІ
Сьогодні, 17:05
Схожі новини
У Білорусі знову продовжили військові навчання У Білорусі знову продовжили військові навчання
Сьогодні, 15:26
Заарештували білоруські локомотиви, якими Росія перекидала війська до кордонів України Заарештували білоруські локомотиви, якими Росія перекидала війська до кордонів України
18 липень, 17:20
Українські захисники мінують небезпечні напрямки на кордоні з Білоруссю Українські захисники мінують небезпечні напрямки на кордоні з Білоруссю
10 липень, 01:00
На Волині збудували лінію оборони поблизу кордону з Білоруссю. ФОТО На Волині збудували лінію оборони поблизу кордону з Білоруссю. ФОТО
03 липень, 16:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Білорусів агітують підписувати контракти з російськими приватними військовими компаніями, – Генштаб
Сьогодні, 18:47
 0
На блокпосту зупинили волинянина, який був позбавлений прав за п`яне водіння
Сьогодні, 18:36
 0
Тиждень донорства: у Волинському центрі служби крові оновлюють запаси
Сьогодні, 18:16
 0
Прямої загрози з території Білорусі наразі немає, – розвідка
Сьогодні, 17:33
 0
Бойовики з «Л/ДНР» визнають, що Україна розвіяла міф про «непереможну армію Росії», – СБУ
Сьогодні, 17:19
 0
Медіа
відео
1/8