Прямої загрози з території Білорусі наразі немає, – розвідка





Про це під час Вадим Скібіцький, передає Уніан.



"Загроза в цьому випадку може бути тільки одна, що з території Білорусі можуть діяти диверсійно-розвідувальні групи в наших північних областях. Це і розвідка, і можливі диверсії", - пояснив Скібіцький.



За його словами, українські військові відстежують дії на території Білорусі, щоб бути готовими до можливого наступу. Водночас поки що не фіксується створення ворожих наступальних груп.



Скибицький додав, що на білоруських аеродромах залишається частина російської військової техніки, зокрема, авіації. Через це зберігається загроза ударів по території України.



Зауважимо також, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білоруські війська, які перебувають біля кордону з Україною, не несуть загрози вторгнення. Однак з території країни в північні області України можуть проникати диверсанти і розвідники.Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Головного управління розвідки Міноборони, передає Уніан."Загроза в цьому випадку може бути тільки одна, що з території Білорусі можуть діяти диверсійно-розвідувальні групи в наших північних областях. Це і розвідка, і можливі диверсії", - пояснив Скібіцький.За його словами, українські військові відстежують дії на території Білорусі, щоб бути готовими до можливого наступу. Водночас поки що не фіксується створення ворожих наступальних груп.Скибицький додав, що на білоруських аеродромах залишається частина російської військової техніки, зокрема, авіації. Через це зберігається загроза ударів по території України.Зауважимо також, що у Білорусі знову продовжили військові навчання.

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