Бойовики з «Л/ДНР» визнають, що Україна розвіяла міф про «непереможну армію Росії», – СБУ
Сьогодні, 17:19
Бойовики з т.зв. «Л/ДНР» визнають, що ЗСУ розвіяли міф про «непереможну армію РФ».
Про це йдеться у телефонній розмові терориста так званої «ДНР», який наразі перебуває з окупаційними військами РФ неподалік Ізюму на Харківщині.
«Я говорю, что хохлам нужно ещё и памятник поставить: они развеяли миф о непобедимой российской армии. Российская армия оказалась - так ото...» - визнає терорист, який люто ненавидить Україну.
Він скаржиться на зниження активності від військового і політичного керівництва РФ:
«А то смотрю: что-то Путин сдох уже, по-моему. Чи резервы закончились, чи что-то уже… Я так понял, воевать уже никто не хочет... Я вообще за россиян говорю: они сливаются уже. Они на нас (прим.: «лнр» та «днр») всё повесили...»
"Хай жоден з окупантів не сумнівається: в Україні будуть і пам'ятники захисникам, і Слава Героям, і смерть ворогам, і суд над воєнними злочинцями! А головне – перемога буде за нами!" - наголошують в СБУ.
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Про це йдеться у телефонній розмові терориста так званої «ДНР», який наразі перебуває з окупаційними військами РФ неподалік Ізюму на Харківщині.
«Я говорю, что хохлам нужно ещё и памятник поставить: они развеяли миф о непобедимой российской армии. Российская армия оказалась - так ото...» - визнає терорист, який люто ненавидить Україну.
Він скаржиться на зниження активності від військового і політичного керівництва РФ:
«А то смотрю: что-то Путин сдох уже, по-моему. Чи резервы закончились, чи что-то уже… Я так понял, воевать уже никто не хочет... Я вообще за россиян говорю: они сливаются уже. Они на нас (прим.: «лнр» та «днр») всё повесили...»
"Хай жоден з окупантів не сумнівається: в Україні будуть і пам'ятники захисникам, і Слава Героям, і смерть ворогам, і суд над воєнними злочинцями! А головне – перемога буде за нами!" - наголошують в СБУ.
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