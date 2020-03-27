Тиждень донорства: у Волинському центрі служби крові оновлюють запаси

Тиждень донорства: у Волинському центрі служби крові оновлюють запаси
Тиждень донорства триває в обласному центрі служби крові. Волиняни здають кров, щоб оновити запаси крові та її компонентів

Про це розповіла Суспільному керівниця Волинського центру служби крові Валентина Крам.

Під час воєнного стану в країні в обласному центрі крові стежать за вчасним оновленням крові та її запасами.

Скільки людей вже здали кров, керівниця не розголошує, посилаючись на заходи безпеки. Каже, що станом на 21 липня, потрібні донори з резус негативною групою крові.

Прийшла здавати кров лучанка Олена Підцеркована. Каже: робила це понад тридцять разів, а спонукав її до цього батько, який є почесним донором.

Вчетверте після 24 лютого, здає кров почесна донорка Валентина Тулепова. Має третю групу крові мінус.

"Голуба кров кажуть. Зараз треба хлопцям нашим, то хочеться хоч чимось допомогти", – говорить жінка.

Перед здачею крові волиняни проходять огляд у терапевта. Донорами можуть бути люди у віці від 18 до 60 років і з масою тіла понад 50 кілограмів. Донорам не можна виживати спиртне, перед здачею крові потрібно поїсти.

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Теги: Волинь, кров, донори
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