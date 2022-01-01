Росія із початку повномасштабного вторгнення в Україну використала до 60% усіх своїх ракет, – розвідка





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За інформацією воєнної розвідки України, найбільше агресор використав балістичних ракет до комплексу “Іскандер”. У зв’язку з цим застосування ракет цього типу для ударів по території України вже давно не фіксували. Про це під час брифінгу 21 липня заявив представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький.



“Стосовно високоточного озброєння, як заявляє Росія, це системи “Іскандер”, “Калібр”, крилаті ракети повітряного базування - Х101, Х555. За нашими підрахунками, на сьогодні використано від 55 до 60% тих запасів, які були до війни", – заявив Вадим Скібіцький.



Через міжнародні санкції pосія має проблеми під час виробництва нових ракет. Однак вона має достатньо старих радянських запасів.



“Це і крилаті ракети, ті ж самі Х22. Які, в тому числі застосовувалися вже двічі з території Білорусі. Інші крилаті ракети, повний набір реактивних снарядів – “Смерч”, “Ураган”, БМ-21 “Град”, різного роду авіаційні бомби. Все, що залишилося від радянського союзу, а запаси дуже великі й підрахувати, скільки там залишилося дуже складно”, – додав Вадим Скібіцький.



Також представник воєнної розвідки України повідомив, що заява міністра закордонних справ рф сергія лаврова про те, що "спецоперація" вийшла за межі “ДНР” та “ЛНР” означає, зокрема, створення підґрунтя для вирішення статусу тимчасово захоплених територій на півдні України.



“Що значить заява лаврова, яку він зробив, до речі про такі можливості говорили й інші високопосадовці РФ. Вона означає одне, зараз створюється підґрунтя для того, щоб вирішувати долю або вирішувати статус тимчасово окупованих територій нашої держави на півдні, це насамперед Херсонська область й частина Запорізької області”, – розповів Вадим Скібіцький.



Представник ГУР МО України додав, що в росії готують міжнародну спільноту до того, що це допомога російськомовному населенню, громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія із початку повномасштабного вторгнення в Україну використала до 60% усіх своїх ракет.Про це повідомляє пресслужба ГУР.За інформацією воєнної розвідки України, найбільше агресор використав балістичних ракет до комплексу “Іскандер”. У зв’язку з цим застосування ракет цього типу для ударів по території України вже давно не фіксували. Про це під час брифінгу 21 липня заявив представник Головного управління розвідки України“Стосовно високоточного озброєння, як заявляє Росія, це системи “Іскандер”, “Калібр”, крилаті ракети повітряного базування - Х101, Х555. За нашими підрахунками, на сьогодні використано від 55 до 60% тих запасів, які були до війни", – заявив Вадим Скібіцький.Через міжнародні санкції pосія має проблеми під час виробництва нових ракет. Однак вона має достатньо старих радянських запасів.“Це і крилаті ракети, ті ж самі Х22. Які, в тому числі застосовувалися вже двічі з території Білорусі. Інші крилаті ракети, повний набір реактивних снарядів – “Смерч”, “Ураган”, БМ-21 “Град”, різного роду авіаційні бомби. Все, що залишилося від радянського союзу, а запаси дуже великі й підрахувати, скільки там залишилося дуже складно”, – додав Вадим Скібіцький.Також представник воєнної розвідки України повідомив, що заява міністра закордонних справ рф сергія лаврова про те, що "спецоперація" вийшла за межі “ДНР” та “ЛНР” означає, зокрема, створення підґрунтя для вирішення статусу тимчасово захоплених територій на півдні України.“Що значить заява лаврова, яку він зробив, до речі про такі можливості говорили й інші високопосадовці РФ. Вона означає одне, зараз створюється підґрунтя для того, щоб вирішувати долю або вирішувати статус тимчасово окупованих територій нашої держави на півдні, це насамперед Херсонська область й частина Запорізької області”, – розповів Вадим Скібіцький.Представник ГУР МО України додав, що в росії готують міжнародну спільноту до того, що це допомога російськомовному населенню, громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

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