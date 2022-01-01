У Луцьку школярі на «блокпостах» зібрали для ЗСУ 10 тисяч гривень

У Луцьку школярі на «блокпостах» зібрали для ЗСУ 10 тисяч гривень
Діти у Луцьку назбирали чималу суму, яку принесли волонтерам для формування сухпайків військовим.

Про це пише ІА "Волинські новини".

Небайдужим дітлахам вдалося зібрати 10 396 гривень. Гроші вони принесли у волонтерську скриньку, яка розміщена в магазині «Рибалка». Як зазначили Матвій, Микита і Настя, кошти мають піти на «Волинський сухпайок».

Відео оприлюднили працівники магазину. До слова, на їхній ФБ-сторінці є не одне відео, як діти приносять зібрані кошти. Здебільшого гроші збирають з проїжджих на «блокпостах», які організовують у своїх дворах.



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Теги: Допомога ЗСУ, сухпайки
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