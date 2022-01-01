На Волині зникла 37-річна жінка. ФОТО
Сьогодні, 16:13
Правоохоронці розшукують 37-річну мешканку Луцького району.
Про це повідомила пресслужба поліції Волині.
Горохівські оперативники встановлюють місце перебування Данчук Валентини Володимирівни, 18 лютого 1985 року народження, жительки села Журавники, що на Горохівщині.
У понеділок, 18 липня, розшукувана поїхала у місто Горохів та не повернулася. Місце перебування її невідоме.
"Якщо вам відомо, де перебуває розшукувана, просимо повідомити за номерами: 0974388844 або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомила пресслужба поліції Волині.
Горохівські оперативники встановлюють місце перебування Данчук Валентини Володимирівни, 18 лютого 1985 року народження, жительки села Журавники, що на Горохівщині.
У понеділок, 18 липня, розшукувана поїхала у місто Горохів та не повернулася. Місце перебування її невідоме.
"Якщо вам відомо, де перебуває розшукувана, просимо повідомити за номерами: 0974388844 або 102", - наголошують у поліції.
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