На Волині зникла 37-річна жінка. ФОТО





Про це повідомила пресслужба поліції Волині.



Горохівські оперативники встановлюють місце перебування Данчук Валентини Володимирівни, 18 лютого 1985 року народження, жительки села Журавники, що на Горохівщині.



У понеділок, 18 липня, розшукувана поїхала у місто Горохів та не повернулася. Місце перебування її невідоме.



"Якщо вам відомо, де перебуває розшукувана, просимо повідомити за номерами: 0974388844 або 102", - наголошують у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці розшукують 37-річну мешканку Луцького району.Про це повідомила пресслужба поліції Волині.Горохівські оперативники встановлюють місце перебування, 18 лютого 1985 року народження, жительки села Журавники, що на Горохівщині.У понеділок, 18 липня, розшукувана поїхала у місто Горохів та не повернулася. Місце перебування її невідоме."Якщо вам відомо, де перебуває розшукувана, просимо повідомити за номерами: 0974388844 або 102", - наголошують у поліції.

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