На Волині зникла 37-річна жінка. ФОТО

На Волині зникла 37-річна жінка. ФОТО
Правоохоронці розшукують 37-річну мешканку Луцького району.

Про це повідомила пресслужба поліції Волині.

Горохівські оперативники встановлюють місце перебування Данчук Валентини Володимирівни, 18 лютого 1985 року народження, жительки села Журавники, що на Горохівщині.

У понеділок, 18 липня, розшукувана поїхала у місто Горохів та не повернулася. Місце перебування її невідоме.

"Якщо вам відомо, де перебуває розшукувана, просимо повідомити за номерами: 0974388844 або 102", - наголошують у поліції.

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Теги: Волинь, розшук, поліція
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