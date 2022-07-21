У Білорусі знову продовжили військові навчання





Про це



"Навчання ЗС РБ у Білорусі продовжено як мінімум до 31 липня. Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах", - йдеться в повідомленні.



За інформацією "Беларускі Гаюна", з кінця квітня у Білорусі продовжували військові навчання "на тиждень" вже 13 разів. Очікувані дати завершення навчання на полігонах:



Борисівський (227) до 31.07;

Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 31.07;

Гозький (під Гродно) до 29.07;

Брестський до 31.07;

Репище (Осиповичі) до 29.07;

Мар'їна Гірка до 31.07;

Лосвідо (під Вітебськом) до 31.07;

Неман (під Березівкою) до 30.07;

Обуз-Лісновський (під Барановичами) 29.07;

Чепелево (під Слонімом) до 29:07;

Доманове (під Івацевичами) до 30.07;

Стрільбище під Старими Дорогами до 29.07;

Заслонове (під Лепелем) до 31.07.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Навчання Збройних сил Білорусі поблизу кордону з Україною ще раз продовжили – цього разу щонайменше до 31 липня.Про це пише "Українська правда" із посиланням на "Беларускі Гаюн" "Навчання ЗС РБ у Білорусі продовжено як мінімум до 31 липня. Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах", - йдеться в повідомленні.За інформацією "Беларускі Гаюна", з кінця квітня у Білорусі продовжували військові навчання "на тиждень" вже 13 разів. Очікувані дати завершення навчання на полігонах:Борисівський (227) до 31.07;Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 31.07;Гозький (під Гродно) до 29.07;Брестський до 31.07;Репище (Осиповичі) до 29.07;Мар'їна Гірка до 31.07;Лосвідо (під Вітебськом) до 31.07;Неман (під Березівкою) до 30.07;Обуз-Лісновський (під Барановичами) 29.07;Чепелево (під Слонімом) до 29:07;Доманове (під Івацевичами) до 30.07;Стрільбище під Старими Дорогами до 29.07;Заслонове (під Лепелем) до 31.07.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію