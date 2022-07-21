У Білорусі знову продовжили військові навчання

У Білорусі знову продовжили військові навчання
Навчання Збройних сил Білорусі поблизу кордону з Україною ще раз продовжили – цього разу щонайменше до 31 липня.

Про це пише "Українська правда" із посиланням на "Беларускі Гаюн".

"Навчання ЗС РБ у Білорусі продовжено як мінімум до 31 липня. Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах", - йдеться в повідомленні.

За інформацією "Беларускі Гаюна", з кінця квітня у Білорусі продовжували військові навчання "на тиждень" вже 13 разів. Очікувані дати завершення навчання на полігонах:

Борисівський (227) до 31.07;
Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 31.07;
Гозький (під Гродно) до 29.07;
Брестський до 31.07;
Репище (Осиповичі) до 29.07;
Мар'їна Гірка до 31.07;
Лосвідо (під Вітебськом) до 31.07;
Неман (під Березівкою) до 30.07;
Обуз-Лісновський (під Барановичами) 29.07;
Чепелево (під Слонімом) до 29:07;
Доманове (під Івацевичами) до 30.07;
Стрільбище під Старими Дорогами до 29.07;
Заслонове (під Лепелем) до 31.07.

У Білорусі знову продовжили військові навчання

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Теги: Білорусь, військові навчання, війна
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