Погода на завтра, 22 липня, у Луцьку та Волинській області

У п'ятницю, 22 липня, на Волині синоптики прогнозують мінливу хмарність. Опадів не передбачають.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер західний, 5-10 м/с.Температура вночі становитиме 12-17⁰,вдень прогнозують 24-29⁰ тепла.У Луцьку впродовж дня буде сонячно і без опадів. Температура повітря підніметься від 15°С до 29°С.У цей день вшановується пам'ять священномученика Панкрата і Кирила. На Панкрата і Кирила пробують перші огірки з городу. У народі цей день називався чорничним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, "чорниця відводить від живота лихо", вона "лікує виразку шлунку, чистить кров, відновлює роботу печінки". Наші пращури помітили, якщо цей день спекотний, то у грудні варто чекати на сильний холод.