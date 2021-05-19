Погода на завтра, 22 липня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У п'ятницю, 22 липня, на Волині синоптики прогнозують мінливу хмарність. Опадів не передбачають.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура вночі становитиме 12-17⁰,
вдень прогнозують 24-29⁰ тепла.
У Луцьку впродовж дня буде сонячно і без опадів. Температура повітря підніметься від 15°С до 29°С.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять священномученика Панкрата і Кирила. На Панкрата і Кирила пробують перші огірки з городу. У народі цей день називався чорничним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, "чорниця відводить від живота лихо", вона "лікує виразку шлунку, чистить кров, відновлює роботу печінки". Наші пращури помітили, якщо цей день спекотний, то у грудні варто чекати на сильний холод.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура вночі становитиме 12-17⁰,
вдень прогнозують 24-29⁰ тепла.
У Луцьку впродовж дня буде сонячно і без опадів. Температура повітря підніметься від 15°С до 29°С.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять священномученика Панкрата і Кирила. На Панкрата і Кирила пробують перші огірки з городу. У народі цей день називався чорничним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, "чорниця відводить від живота лихо", вона "лікує виразку шлунку, чистить кров, відновлює роботу печінки". Наші пращури помітили, якщо цей день спекотний, то у грудні варто чекати на сильний холод.
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