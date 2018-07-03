Скільки на луцькому ринку коштують гриби. ВІДЕО





Журналісти телеканалу





Є на ринку і маслюки, є білі гриби, а найбільше – лисичок. Ціни на них – досить різні: стартують від 30 гривень за кілограм і сягають аж до двох сотень.



Найдешевше на ринку коштують маслюки. Їх ціна розпочинається з 30-35 гривень за кілограм. В іншому місці на ринку ці ж гриби продають по 50-54 гривні за таку ж кількість.



Щодо лисичок, то найдешевше літру цих грибів можна придбати за 70-80 гривень. Літра білих грибів – 120-200 гривень за кілограм. Вартість залежить від розміру та вигляду грибів.



За словами продавців, ціни на перші гриби цього року набагато нижчі аніж минулого. А от охочих купити грибів – набагато менше.



Одна з продавчинь луцького ринку, пані Надія продає лисички, які на Маневиччині збирає власноруч. Розповідає: «Сіла продавати вранці, й до обіду вже трошки вдалося заробити».



«Хотілось би краще, але певно то фінанси так дають молодь більше купити може шампіньйони, а старші люди купили б, але гроші... Що та пенсія?! Люди більш стають, безгрошівля може дійсно і війна. », – скаржиться Надія.



Щоб назбирати грибів люди прокидаються о 5 ранку, вирушають до лісу. Потім їдуть до обласного центру, облаштування на ринку і очікування на покупців. Продавчиня Надія каже – аби доїхати до Луцька та продавати тут гриби витрачає чимало коштів. Тож сидить до закриття ринку, або окупити витрати та хоч щось привезти додому.



Детальніше про те, скільки коштують гриби цьогоріч дивіться в сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцькі ринки просто «всіяні» грибами на будь-який смак.Журналісти телеканалу «Конкурент TV» вирушили на один із місцевих ринків, щоб поцікавитись, які ціни на перші гриби цьогоріч та які можна купити дешевше, а за які доведеться заплатити трошки більше.Є на ринку і маслюки, є білі гриби, а найбільше – лисичок. Ціни на них – досить різні: стартують від 30 гривень за кілограм і сягають аж до двох сотень.Найдешевше на ринку коштують маслюки. Їх ціна розпочинається з 30-35 гривень за кілограм. В іншому місці на ринку ці ж гриби продають по 50-54 гривні за таку ж кількість.Щодо лисичок, то найдешевше літру цих грибів можна придбати за 70-80 гривень. Літра білих грибів – 120-200 гривень за кілограм. Вартість залежить від розміру та вигляду грибів.За словами продавців, ціни на перші гриби цього року набагато нижчі аніж минулого. А от охочих купити грибів – набагато менше.Одна з продавчинь луцького ринку, пані Надія продає лисички, які на Маневиччині збирає власноруч. Розповідає: «Сіла продавати вранці, й до обіду вже трошки вдалося заробити».«Хотілось би краще, але певно то фінанси так дають молодь більше купити може шампіньйони, а старші люди купили б, але гроші... Що та пенсія?! Люди більш стають, безгрошівля може дійсно і війна. », – скаржиться Надія.Щоб назбирати грибів люди прокидаються о 5 ранку, вирушають до лісу. Потім їдуть до обласного центру, облаштування на ринку і очікування на покупців. Продавчиня Надія каже – аби доїхати до Луцька та продавати тут гриби витрачає чимало коштів. Тож сидить до закриття ринку, або окупити витрати та хоч щось привезти додому.Детальніше про те, скільки коштують гриби цьогоріч дивіться в сюжеті.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію