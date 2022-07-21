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У розвідці Британії прогнозують переломний момент у війні Росії проти України

У розвідці Британії прогнозують переломний момент у війні Росії проти України
За словами голови розвідки Великої Британії, російські військові, ймовірно, зроблять певну операційну паузу в найближчі кілька тижнів.

Про це Річард Мур сказав на Аспенському форумі безпеки в Колорадо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky news.

На його думку, це дасть Україні ключову можливість завдати удару у відповідь.

"Я думаю, що вони ось-ось вичерпають потенціал. Наша оцінка полягає в тому, що росіянам буде все важче постачати живу силу протягом наступних кількох тижнів", — сказав він.

"Їм доведеться зробити певну паузу, і це дасть українцям можливість завдати удару у відповідь" - зазначив Мур.

В останні кілька тижнів військові експерти заявляли, що жертви з обох сторін стають неприйнятними і можуть призвести до сповільнення конфлікту.

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Теги: Річард Мур, розвідка, війна
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