У розвідці Британії прогнозують переломний момент у війні Росії проти України





Про це Річард Мур сказав на Аспенському форумі безпеки в Колорадо, повідомляє



На його думку, це дасть Україні ключову можливість завдати удару у відповідь.



"Я думаю, що вони ось-ось вичерпають потенціал. Наша оцінка полягає в тому, що росіянам буде все важче постачати живу силу протягом наступних кількох тижнів", — сказав він.



"Їм доведеться зробити певну паузу, і це дасть українцям можливість завдати удару у відповідь" - зазначив Мур.



В останні кілька тижнів військові експерти заявляли, що жертви з обох сторін стають неприйнятними і можуть призвести до сповільнення конфлікту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За словами голови розвідки Великої Британії, російські військові, ймовірно, зроблять певну операційну паузу в найближчі кілька тижнів.Про цесказав на Аспенському форумі безпеки в Колорадо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky news.На його думку, це дасть Україні ключову можливість завдати удару у відповідь."Я думаю, що вони ось-ось вичерпають потенціал. Наша оцінка полягає в тому, що росіянам буде все важче постачати живу силу протягом наступних кількох тижнів", — сказав він."Їм доведеться зробити певну паузу, і це дасть українцям можливість завдати удару у відповідь" - зазначив Мур.В останні кілька тижнів військові експерти заявляли, що жертви з обох сторін стають неприйнятними і можуть призвести до сповільнення конфлікту.

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