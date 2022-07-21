У розвідці Британії прогнозують переломний момент у війні Росії проти України
Сьогодні, 08:20
За словами голови розвідки Великої Британії, російські військові, ймовірно, зроблять певну операційну паузу в найближчі кілька тижнів.
Про це Річард Мур сказав на Аспенському форумі безпеки в Колорадо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky news.
На його думку, це дасть Україні ключову можливість завдати удару у відповідь.
"Я думаю, що вони ось-ось вичерпають потенціал. Наша оцінка полягає в тому, що росіянам буде все важче постачати живу силу протягом наступних кількох тижнів", — сказав він.
"Їм доведеться зробити певну паузу, і це дасть українцям можливість завдати удару у відповідь" - зазначив Мур.
В останні кілька тижнів військові експерти заявляли, що жертви з обох сторін стають неприйнятними і можуть призвести до сповільнення конфлікту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Річард Мур сказав на Аспенському форумі безпеки в Колорадо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky news.
На його думку, це дасть Україні ключову можливість завдати удару у відповідь.
"Я думаю, що вони ось-ось вичерпають потенціал. Наша оцінка полягає в тому, що росіянам буде все важче постачати живу силу протягом наступних кількох тижнів", — сказав він.
"Їм доведеться зробити певну паузу, і це дасть українцям можливість завдати удару у відповідь" - зазначив Мур.
В останні кілька тижнів військові експерти заявляли, що жертви з обох сторін стають неприйнятними і можуть призвести до сповільнення конфлікту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росіяни обстріляли три громади у Сумській області
21 липень, 23:06
У Луцьку відкрилась інсталяція, присвячена дітям-жертвам війни
21 липень, 20:38
У розвідці назвали ціль ЗСУ у війні на найближчі місяці
21 липень, 19:45
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У розвідці Британії прогнозують переломний момент у війні Росії проти України
Сьогодні, 08:20
Скільки на луцькому ринку коштують гриби. ВІДЕО
Сьогодні, 06:56
«Народні Байрактари» відправлять в Україну наприкінці літа
Сьогодні, 05:21
Чоловік Руслани Писанки назвав причину її смерті
Сьогодні, 01:00
Медіа