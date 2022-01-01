Курс валют у Луцьку 22 липня
Сьогодні, 09:15
22 липня готівковий курс долара становить 38,00, продають його за 38,70.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 38,20, а продають - за 39,10.
Щодо польського злотого, то його продають за 7,70, а купують - за 8,20.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 38,20, а продають - за 39,10.
Щодо польського злотого, то його продають за 7,70, а купують - за 8,20.
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