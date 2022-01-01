Курс валют у Луцьку 22 липня





Про це повідомляє



Євро купують за 38,20, а продають - за 39,10.



Щодо польського злотого, то його продають за 7,70, а купують - за 8,20.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22 липня готівковий курс долара становить 38,00, продають його за 38,70.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 38,20, а продають - за 39,10.Щодо польського злотого, то його продають за 7,70, а купують - за 8,20.

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