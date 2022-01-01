Курс валют у Луцьку 22 липня

Курс валют у Луцьку 22 липня
22 липня готівковий курс долара становить 38,00, продають його за 38,70.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 38,20, а продають - за 39,10.

Щодо польського злотого, то його продають за 7,70, а купують - за 8,20.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Волиньгаз» рекомендує споживачам перейти на електронні квитанції за розподіл газу
Сьогодні, 09:37
Англійська онлайн: вчимо мову без проблем*
Сьогодні, 09:30
Курс валют у Луцьку 22 липня
Сьогодні, 09:15
Втратами для ворога завершились штурмові дії на Бахмутському напрямку: ситуація на фронті станом на 22 липня
Сьогодні, 09:00
У розвідці Британії прогнозують переломний момент у війні Росії проти України
Сьогодні, 08:20
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 20 липня Курс валют у Луцьку 20 липня
20 липень, 09:15
Курс валют у Луцьку 18 липня Курс валют у Луцьку 18 липня
18 липень, 09:05
Курс валют у Луцьку на 23 лютого Курс валют у Луцьку на 23 лютого
23 лютий, 09:21
Курс валют у Луцьку на 22 лютого Курс валют у Луцьку на 22 лютого
22 лютий, 09:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські воїни отримали державні нагороди. ФОТО
Сьогодні, 10:02
 0
Контрнаступ ЗСУ можливий у серпні: доля війни вирішиться впродовж двох місяців, – Forbes
Сьогодні, 09:55
 0
Українські воїни знищили вже 39 тисяч окупантів
Сьогодні, 09:45
 0
«Волиньгаз» рекомендує споживачам перейти на електронні квитанції за розподіл газу
Сьогодні, 09:37
 0
Англійська онлайн: вчимо мову без проблем*
Сьогодні, 09:30
 0
Медіа
відео
1/8