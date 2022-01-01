«Волиньгаз» рекомендує споживачам перейти на електронні квитанції за розподіл газу

Волиняни можуть відмовитись від паперових квитанцій та отримувати електронні рахунки.Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».Електронні квитанції доступні в будь-який момент в Особистому кабінеті 104.ua. Їх можна завантажувати та зберігати на комп’ютері чи телефоні без доступу до Інтернету.«У наш час цифрових технологій, коли ми цінуємо час та зручність отримання послуги, існує чудова альтернатива паперовим квитанціям – електронні рахунки, які можна завантажити та оплатити онлайн. Однією з переваг є те, що споживачі зможуть зберігати їх на електронних носіях та користуватись у разі необхідності, в будь-який час. Електронна квитанція автоматично формується в Особистому кабінеті 104.ua у кожного клієнта наприкінці першої декади місяця», - говорить начальниця регіонального управління клієнтського сервісуЩомісяця зростає кількість споживачів на Волині, які відмовляються від друкованих квитанцій та переходять на електронні рахунки.Для того, щоб отримувати електронні рахунки необхідно:- перейти в «Особистий кабінет» на сайті: https://104.ua і натиснути на три лінії в лівому верхньому куті екрана;- оберіть пункт «Розрахунки» в розділі «Баланс»;- поставте галочку навпроти «Відмовитися від паперового рахунка» в розділі «Рахунок».У всьому світі закликають берегти природні ресурси планети і волинські споживачі мають можливість підтримати цю ініціативу, відмовившись від паперових рахунків.Щорічно в світі вирубують понад 125 млн дерев для виробництва паперу. Чим більше людей відмовиться від друкованих квитанцій, то більше користі буде для екології. В компанії «Волиньгаз» порахували – якщо 10 000 споживачів відмовляться від паперових квитанцій за розподіл газу, це допоможе зберегти одне дерево.Користування електронними рахунками - екологічно та зручно! Виховуйте екосвідомість, сплачуйте за послугу розподілу газу з комфортом та вчасно. Зробіть свій внесок у нашу спільну перемогу над ворогом.АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.