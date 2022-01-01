Українські воїни знищили вже 39 тисяч окупантів





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.07 орієнтовно склали:



особового складу - близько 39000 (+150) осіб,

танків ‒ 1704 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 3920 (+8) од,

артилерійських систем – 863 (+4) од,

РСЗВ - 251 (+0) од,

засобів ППО - 113 (+0) од,

літаків – 221 (+0) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 713 (+3),

крилатих ракет - 167 (+0),

кораблів/катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2803 (+22) од,

спеціальної техніки - 72 (+0).



Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України продовжують завдавати нищівних втрат ворогу. Загалом російське військо втратило близько 39000 солдатів.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу - близько 39000 (+150) осіб,танків ‒ 1704 (+0) од,бойових броньованих машин ‒ 3920 (+8) од,артилерійських систем – 863 (+4) од,РСЗВ - 251 (+0) од,засобів ППО - 113 (+0) од,літаків – 221 (+0) од,гелікоптерів – 188 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 713 (+3),крилатих ракет - 167 (+0),кораблів/катерів - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 2803 (+22) од,спеціальної техніки - 72 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

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