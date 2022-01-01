Українські воїни знищили вже 39 тисяч окупантів

Українські воїни знищили вже 39 тисяч окупантів
Збройні сили України продовжують завдавати нищівних втрат ворогу. Загалом російське військо втратило близько 39000 солдатів.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.07 орієнтовно склали:

особового складу - близько 39000 (+150) осіб,
танків ‒ 1704 (+0) од,
бойових броньованих машин ‒ 3920 (+8) од,
артилерійських систем – 863 (+4) од,
РСЗВ - 251 (+0) од,
засобів ППО - 113 (+0) од,
літаків – 221 (+0) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 713 (+3),
крилатих ракет - 167 (+0),
кораблів/катерів - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2803 (+22) од,
спеціальної техніки - 72 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

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Теги: Втрати ворога, війна, окупанти
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