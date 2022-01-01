Українські воїни знищили вже 39 тисяч окупантів
Сьогодні, 09:45
Збройні сили України продовжують завдавати нищівних втрат ворогу. Загалом російське військо втратило близько 39000 солдатів.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.07 орієнтовно склали:
особового складу - близько 39000 (+150) осіб,
танків ‒ 1704 (+0) од,
бойових броньованих машин ‒ 3920 (+8) од,
артилерійських систем – 863 (+4) од,
РСЗВ - 251 (+0) од,
засобів ППО - 113 (+0) од,
літаків – 221 (+0) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 713 (+3),
крилатих ракет - 167 (+0),
кораблів/катерів - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2803 (+22) од,
спеціальної техніки - 72 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.07 орієнтовно склали:
особового складу - близько 39000 (+150) осіб,
танків ‒ 1704 (+0) од,
бойових броньованих машин ‒ 3920 (+8) од,
артилерійських систем – 863 (+4) од,
РСЗВ - 251 (+0) од,
засобів ППО - 113 (+0) од,
літаків – 221 (+0) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 713 (+3),
крилатих ракет - 167 (+0),
кораблів/катерів - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2803 (+22) од,
спеціальної техніки - 72 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.
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