На Херсонщині ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян

На Херсонщині ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян
На Херсонщині ЗСУ знищили черговий склад боєприпасів окупантів. Про це повідомляють у Оперативному командуванні Південь.

Склад знищили артилеристи 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, - повідомляє ОК "Південь".

"Ніяк не виходить у окупантів сховати свої БК. Вони постійно палають і горять. Черговий склад БК, прихований у посадках півдня, "самознищився" за допомогою арти 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу", - йдеться у повідомленні ОК Південь.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, війна, Херсонщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Херсонщині ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян
Сьогодні, 21:31
На Волині фольклорний ансамбль влаштував благодійний концерт і назбирав для ЗСУ понад 10 тисяч гривень
Сьогодні, 20:40
Погода у Луцьку на завтра, 23 липня
Сьогодні, 20:00
У Польщі зібрали майже 20 мільйонів злотих на Bayraktar для українців
Сьогодні, 19:33
Повідомили, коли з'явиться у продажу нова поштова марка «Доброго вечора, ми з України»
Сьогодні, 19:03
Схожі новини
На Херсонщині російські окупанти вимкнули Viber та YouTube На Херсонщині російські окупанти вимкнули Viber та YouTube
05 липень, 03:43
На Херсонщині знищили ворожий склад з боєприпасами та взяли в полон балакучих росіян На Херсонщині знищили ворожий склад з боєприпасами та взяли в полон балакучих росіян
27 квітень, 02:31
ЗСУ звільнили кілька населених пунктів Херсонщини і відкинули окупантів від Кривого Рогу ЗСУ звільнили кілька населених пунктів Херсонщини і відкинули окупантів від Кривого Рогу
29 березень, 01:54
У США кажуть, що РФ втратила в Україні тисячі лейтенантів і капітанів, – Reuters У США кажуть, що РФ втратила в Україні тисячі лейтенантів і капітанів, – Reuters
Сьогодні, 16:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Херсонщині ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян
Сьогодні, 21:31
 0
На Волині фольклорний ансамбль влаштував благодійний концерт і назбирав для ЗСУ понад 10 тисяч гривень
Сьогодні, 20:40
 0
Погода у Луцьку на завтра, 23 липня
Сьогодні, 20:00
 0
У Польщі зібрали майже 20 мільйонів злотих на Bayraktar для українців
Сьогодні, 19:33
 0
Повідомили, коли з'явиться у продажу нова поштова марка «Доброго вечора, ми з України»
Сьогодні, 19:03
 0
Медіа
відео
1/8