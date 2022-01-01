На Херсонщині ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян





Склад знищили артилеристи 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, - повідомляє ОК "Південь".



"Ніяк не виходить у окупантів сховати свої БК. Вони постійно палають і горять. Черговий склад БК, прихований у посадках півдня, "самознищився" за допомогою арти 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу", - йдеться у повідомленні ОК Південь.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Херсонщині ЗСУ знищили черговий склад боєприпасів окупантів. Про це повідомляють у Оперативному командуванні Південь.Склад знищили артилеристи 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, - повідомляє ОК "Південь"."Ніяк не виходить у окупантів сховати свої БК. Вони постійно палають і горять. Черговий склад БК, прихований у посадках півдня, "самознищився" за допомогою арти 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу", - йдеться у повідомленні ОК Південь.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію