На Херсонщині ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян
Сьогодні, 21:31
На Херсонщині ЗСУ знищили черговий склад боєприпасів окупантів. Про це повідомляють у Оперативному командуванні Південь.
Склад знищили артилеристи 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, - повідомляє ОК "Південь".
"Ніяк не виходить у окупантів сховати свої БК. Вони постійно палають і горять. Черговий склад БК, прихований у посадках півдня, "самознищився" за допомогою арти 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу", - йдеться у повідомленні ОК Південь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Склад знищили артилеристи 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, - повідомляє ОК "Південь".
"Ніяк не виходить у окупантів сховати свої БК. Вони постійно палають і горять. Черговий склад БК, прихований у посадках півдня, "самознищився" за допомогою арти 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу", - йдеться у повідомленні ОК Південь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Херсонщині ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян
Сьогодні, 21:31
На Волині фольклорний ансамбль влаштував благодійний концерт і назбирав для ЗСУ понад 10 тисяч гривень
Сьогодні, 20:40
Погода у Луцьку на завтра, 23 липня
Сьогодні, 20:00
Повідомили, коли з'явиться у продажу нова поштова марка «Доброго вечора, ми з України»
Сьогодні, 19:03
Медіа