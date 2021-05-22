Російські окупанти обстріляли житлові квартали Слов'янська
Сьогодні, 01:15
Російсько-окупаційні війська 22 липня вкотре обстріляли місто Слов'янськ Донецької області, внаслідок чого щонайменше троє людей поранені.
Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що ймовірно, росіяни били касетними боєприпасами, - пише Радіо Свобода.
«Слов'янськ знову під ударами російських окупантів. hосіяни вкотре обстріляли житлові квартали міста. На даний час відомо про щонайменше трьох поранених людей <...> За попередньою інформацією, обстріл міста окупанти здійснили касетними боєприпасами», — написав Кириленко.
Також, за словами очільника ОВА, внаслідок обстрілу пошкоджені шість п'ятиповерхівок та кілька приватних будинків.
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Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що ймовірно, росіяни били касетними боєприпасами, - пише Радіо Свобода.
«Слов'янськ знову під ударами російських окупантів. hосіяни вкотре обстріляли житлові квартали міста. На даний час відомо про щонайменше трьох поранених людей <...> За попередньою інформацією, обстріл міста окупанти здійснили касетними боєприпасами», — написав Кириленко.
Також, за словами очільника ОВА, внаслідок обстрілу пошкоджені шість п'ятиповерхівок та кілька приватних будинків.
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