Небайдужий лучанин «заклав» поліції велосипедних злодіїв

В обласному центрі Волині небайдужий чоловік повідомив про осіб, які намагалися вчинити крадіжку велосипеда.Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.Вночі 22 липня до патрульних звернувся громадянин та повідомив, що двоє невідомих осіб на вулиці Софії Ковалевської намагаються викрасти велосипед.Прибувши за адресою поліцейські виявили двох хлопців, один з яких вів велосипед марки Stevens.Під час спілкування, громадянин розповів, що велосипед він взяв у свого товариша, який здійснив крадіжку велосипеда на вулиці Чорновола.На місце події охоронці викликали слідчо-оперативну групу.