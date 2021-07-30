Небайдужий лучанин «заклав» поліції велосипедних злодіїв

Небайдужий лучанин «заклав» поліції велосипедних злодіїв
В обласному центрі Волині небайдужий чоловік повідомив про осіб, які намагалися вчинити крадіжку велосипеда.

Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.

Вночі 22 липня до патрульних звернувся громадянин та повідомив, що двоє невідомих осіб на вулиці Софії Ковалевської намагаються викрасти велосипед.

Прибувши за адресою поліцейські виявили двох хлопців, один з яких вів велосипед марки Stevens.

Під час спілкування, громадянин розповів, що велосипед він взяв у свого товариша, який здійснив крадіжку велосипеда на вулиці Чорновола.

На місце події охоронці викликали слідчо-оперативну групу.

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Теги: Луцьк, поліція, крадіжка
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