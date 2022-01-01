Показали, як артилеристи волинської бригади надсилають «подарунки» ворогу. ФОТО

Показали, як артилеристи волинської бригади надсилають «подарунки» ворогу. ФОТО
Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого показали роботу артилерії.

Про це йдеться на сторінці бригади.

Обіцяна краса від наших артилеристів. Саме так виглядає оте легендарне "триста тридцять три!" І полетіли "подарунки" ворогу - щирі, точні, вогняні й руйнівні! Бо тільки так працюють Князівські дракони-боги війни", - йдеться в дописі.

Показали, як артилеристи волинської бригади надсилають «подарунки» ворогу. ФОТО
Показали, як артилеристи волинської бригади надсилають «подарунки» ворогу. ФОТО
Показали, як артилеристи волинської бригади надсилають «подарунки» ворогу. ФОТО
Показали, як артилеристи волинської бригади надсилають «подарунки» ворогу. ФОТО
Показали, як артилеристи волинської бригади надсилають «подарунки» ворогу. ФОТО
Показали, як артилеристи волинської бригади надсилають «подарунки» ворогу. ФОТО

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Теги: Волинь, 14 ОМБР, війна
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