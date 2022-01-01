Показали, як артилеристи волинської бригади надсилають «подарунки» ворогу. ФОТО





Про це йдеться на сторінці бригади.



Обіцяна краса від наших артилеристів. Саме так виглядає оте легендарне "триста тридцять три!" І полетіли "подарунки" ворогу - щирі, точні, вогняні й руйнівні! Бо тільки так працюють Князівські дракони-боги війни", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого показали роботу артилерії.Про це йдеться на сторінці бригади.Обіцяна краса від наших артилеристів. Саме так виглядає оте легендарне "триста тридцять три!" І полетіли "подарунки" ворогу - щирі, точні, вогняні й руйнівні! Бо тільки так працюють Князівські дракони-боги війни", - йдеться в дописі.

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