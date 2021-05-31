Волинянин потрапив за ґрати через крадіжку шоколадок





Відповідний вироку виніс Луцький міськрайонний суд Волинської області, - повідомляє



Крадіжка трапилася 27 березня у магазині на вулиці Захарова. Неодноразово судимий волинянин взяв з полиць чотири шоколадки «Мілка» та покинув магазин, не заплативши за товар. Сума збитків – майже 300 гривень.



У суді крадій визнав свою вину. Обираючи міру покарання, суд врахував ті факти, що обвинувачений відшкодував завдані збитки, потерпіла сторона не мала до нього претензій, однак злочинець мав судимості.



В підсумку волинянину призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Раніше судимий волинянин проведе за ґратами п’ять років за крадіжку шоколадок з одного із магазинів Луцька.Відповідний вироку виніс Луцький міськрайонний суд Волинської області, - повідомляє ІА Волинські Новини. Крадіжка трапилася 27 березня у магазині на вулиці Захарова. Неодноразово судимий волинянин взяв з полиць чотири шоколадки «Мілка» та покинув магазин, не заплативши за товар. Сума збитків – майже 300 гривень.У суді крадій визнав свою вину. Обираючи міру покарання, суд врахував ті факти, що обвинувачений відшкодував завдані збитки, потерпіла сторона не мала до нього претензій, однак злочинець мав судимості.В підсумку волинянину призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію