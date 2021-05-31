Волинянин потрапив за ґрати через крадіжку шоколадок
Сьогодні, 07:33
Раніше судимий волинянин проведе за ґратами п’ять років за крадіжку шоколадок з одного із магазинів Луцька.
Відповідний вироку виніс Луцький міськрайонний суд Волинської області, - повідомляє ІА Волинські Новини.
Крадіжка трапилася 27 березня у магазині на вулиці Захарова. Неодноразово судимий волинянин взяв з полиць чотири шоколадки «Мілка» та покинув магазин, не заплативши за товар. Сума збитків – майже 300 гривень.
У суді крадій визнав свою вину. Обираючи міру покарання, суд врахував ті факти, що обвинувачений відшкодував завдані збитки, потерпіла сторона не мала до нього претензій, однак злочинець мав судимості.
В підсумку волинянину призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.
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Відповідний вироку виніс Луцький міськрайонний суд Волинської області, - повідомляє ІА Волинські Новини.
Крадіжка трапилася 27 березня у магазині на вулиці Захарова. Неодноразово судимий волинянин взяв з полиць чотири шоколадки «Мілка» та покинув магазин, не заплативши за товар. Сума збитків – майже 300 гривень.
У суді крадій визнав свою вину. Обираючи міру покарання, суд врахував ті факти, що обвинувачений відшкодував завдані збитки, потерпіла сторона не мала до нього претензій, однак злочинець мав судимості.
В підсумку волинянину призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.
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