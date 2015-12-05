В Україні хочуть ввести кримінальну відповідальність за отримання паспорта РФ

В Україні хочуть ввести кримінальну відповідальність за отримання паспорта РФ
В Україні мають намір вводити кримінальну відповідальність за отримання російського паспорта.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр із реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у фейсбуці.

За словами Ірини Верещук введення кримінальної відповідальності за отримання паспорта РФ обговорювали на закритій міжвідомчій нараді.

"Питання є не стільки юридичним, скільки політичним. З одного боку, паспорт окупанта допомагає простій людині вижити в тимчасовий окупації. З іншого боку, як це пояснити нашим громадянам, які стоять на смерть за нас всіх на передовій? В тому числі за те, щоб на нашій землі ніколи не було російських паспортів", - йдетья у дописі Ірини Верещук.

Також віце-прем'єр-міністр із реінтеграції тимчасово окупованих територій зазначила, що робота над законопроєктом триває, дискусії ще будуть, але напрям визначено.

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Теги: кримінал, росія, Україна, паспорт
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