Жнива-2022: скільки збіжжя вже зібрали на Волині

На Волині триває збір ранніх зернових і зернобобових культур. За оперативною інформацією, господарства всіх категорій зібрали 17,5 тисяч гектарів.Про це повідомляють в управлінні агропромислового розвитку Волинської ОВА.Це 7 відсотків від загальнообласної посівної площі, намолочено 95 тисяч тон при середній урожайності 50 ц/га.Практично завершили збір озимого ячменю, який обмолочено на площі 7,5 тисяч гектарів, намолочено 45,0 тисяч тон, при середній урожайності 60 ц/га. Озиму пшеницю обмолочено на площі 10 тис.га (6 відсотків), намолочено 50,0 тис.тон, середня урожайність склала 50 ц/га.Активними темпами проводиться збір озимого ріпаку, який на даний час обмолочено на площі 32,0 тисяч гектарів – 64 відсотки посівів ріпаку, намолочено 93,0 тисяч тон, при середній урожайності 29 ц/га.