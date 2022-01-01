Жнива-2022: скільки збіжжя вже зібрали на Волині

Жнива-2022: скільки збіжжя вже зібрали на Волині
На Волині триває збір ранніх зернових і зернобобових культур. За оперативною інформацією, господарства всіх категорій зібрали 17,5 тисяч гектарів.

Про це повідомляють в управлінні агропромислового розвитку Волинської ОВА.

Це 7 відсотків від загальнообласної посівної площі, намолочено 95 тисяч тон при середній урожайності 50 ц/га.

Практично завершили збір озимого ячменю, який обмолочено на площі 7,5 тисяч гектарів, намолочено 45,0 тисяч тон, при середній урожайності 60 ц/га. Озиму пшеницю обмолочено на площі 10 тис.га (6 відсотків), намолочено 50,0 тис.тон, середня урожайність склала 50 ц/га.

Активними темпами проводиться збір озимого ріпаку, який на даний час обмолочено на площі 32,0 тисяч гектарів – 64 відсотки посівів ріпаку, намолочено 93,0 тисяч тон, при середній урожайності 29 ц/га.

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Теги: Волинь, Україна, жнива
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