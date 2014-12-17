Курс валют у Луцьку 23 липня





Про це



Євро купують за 39,20, а продають - за 40,00.



Щодо польського злотого, то його продають за 7,99, а купують - за 8,34.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У НБУ розповіли, що може бути з курсом долара надалі



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 23 липня готівковий курс долара становить 38,00, продають його за 39,50.Про це повідомляє Мінфін.Євро купують за 39,20, а продають - за 40,00.Щодо польського злотого, то його продають за 7,99, а купують - за 8,34.

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