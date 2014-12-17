Курс валют у Луцьку 23 липня
Сьогодні, 09:30
23 липня готівковий курс долара становить 38,00, продають його за 39,50.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 39,20, а продають - за 40,00.
Щодо польського злотого, то його продають за 7,99, а купують - за 8,34.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У НБУ розповіли, що може бути з курсом долара надалі
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 39,20, а продають - за 40,00.
Щодо польського злотого, то його продають за 7,99, а купують - за 8,34.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У НБУ розповіли, що може бути з курсом долара надалі
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Коментарі 1
Мінфін повідомляє про курс чорного ринку?! :)))
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