Курс валют у Луцьку 23 липня

Курс валют у Луцьку 23 липня
23 липня готівковий курс долара становить 38,00, продають його за 39,50.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 39,20, а продають - за 40,00.

Щодо польського злотого, то його продають за 7,99, а купують - за 8,34.

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Теги: Курс валют, обмін валют, долар до гривні
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Коментарі 1
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Мінфін повідомляє про курс чорного ринку?! :)))
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