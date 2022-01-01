ЗСУ знищили за добу 240 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 09:57
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 23 липня ЗСУ уже знищили близько 39 240 окупантів, 1 708 ворожих танків та 3 929 ББМ.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 39 240 (+240) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 708 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 929 (+9) од,
артилерійських систем – 864 (+1) од,
РСЗВ – 253 (+2) од,
засобів ППО – 113 (+0) од,
літаків – 221 (+0) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714 (+1),
крилатих ракет – 167 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 820 (+17) од,
спеціальної техніки – 72 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Криворізькому та Бахмутському напрямках.
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Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 39 240 (+240) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 708 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 929 (+9) од,
артилерійських систем – 864 (+1) од,
РСЗВ – 253 (+2) од,
засобів ППО – 113 (+0) од,
літаків – 221 (+0) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714 (+1),
крилатих ракет – 167 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 820 (+17) од,
спеціальної техніки – 72 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Криворізькому та Бахмутському напрямках.
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