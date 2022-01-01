Окупанти обстріляли Кіровоградщину: є загиблі та поранені

Окупанти обстріляли Кіровоградщину: є загиблі та поранені
На Кіровоградщині ранок 23 липня розпочався з ворожих прильотів. Окупанти випустили 13 ракет: 8 «Калібрів» морського базування та 5 Х-22 з літака ТУ-22М3.

Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у телеграмі.

За інформацією голови ОВА, росіяни влучили в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром «Канатове» та в один з об’єктів «Укрзалізниці». Є загиблі і поранені.

На місці працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи.

Райкович зазначає: наразі без світла в обласному центрі залишається частина одного з мікрорайонів. Аварійні бригади «Обленерго» працюють.

"Товариство, ще і ще раз закликаю не ігнорувати тривоги і негайно спускатись в укриття!" - закликав Андрій Райкович.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Кропивницький, Кіровоградщина, Андрій Райкович, війна, ракетні обстріли
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ знищили за добу 240 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 09:57
Окупанти обстріляли Кіровоградщину: є загиблі та поранені
Сьогодні, 09:40
Курс валют у Луцьку 23 липня
Сьогодні, 09:30
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках на ранок 23 липня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:00
Жнива-2022: скільки збіжжя вже зібрали на Волині
Сьогодні, 08:35
Схожі новини
ЗСУ знищили за добу 240 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога ЗСУ знищили за добу 240 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 09:57
Показали, як артилеристи волинської бригади надсилають «подарунки» ворогу. ФОТО Показали, як артилеристи волинської бригади надсилають «подарунки» ворогу. ФОТО
Сьогодні, 05:28
Україна готова допомогти Придністров'ю звільнитися від військ РФ, – Буданов Україна готова допомогти Придністров'ю звільнитися від військ РФ, – Буданов
Сьогодні, 03:37
Російські окупанти обстріляли житлові квартали Слов'янська Російські окупанти обстріляли житлові квартали Слов'янська
Сьогодні, 01:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗСУ знищили за добу 240 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 09:57
 0
Окупанти обстріляли Кіровоградщину: є загиблі та поранені
Сьогодні, 09:40
 0
Курс валют у Луцьку 23 липня
Сьогодні, 09:30
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках на ранок 23 липня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:00
 0
Жнива-2022: скільки збіжжя вже зібрали на Волині
Сьогодні, 08:35
 0
Медіа
відео
1/8