Окупанти обстріляли Кіровоградщину: є загиблі та поранені
Сьогодні, 09:40
На Кіровоградщині ранок 23 липня розпочався з ворожих прильотів. Окупанти випустили 13 ракет: 8 «Калібрів» морського базування та 5 Х-22 з літака ТУ-22М3.
Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у телеграмі.
За інформацією голови ОВА, росіяни влучили в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром «Канатове» та в один з об’єктів «Укрзалізниці». Є загиблі і поранені.
На місці працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи.
Райкович зазначає: наразі без світла в обласному центрі залишається частина одного з мікрорайонів. Аварійні бригади «Обленерго» працюють.
"Товариство, ще і ще раз закликаю не ігнорувати тривоги і негайно спускатись в укриття!" - закликав Андрій Райкович.
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Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у телеграмі.
За інформацією голови ОВА, росіяни влучили в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром «Канатове» та в один з об’єктів «Укрзалізниці». Є загиблі і поранені.
На місці працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи.
Райкович зазначає: наразі без світла в обласному центрі залишається частина одного з мікрорайонів. Аварійні бригади «Обленерго» працюють.
"Товариство, ще і ще раз закликаю не ігнорувати тривоги і негайно спускатись в укриття!" - закликав Андрій Райкович.
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