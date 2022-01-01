Окупанти обстріляли Кіровоградщину: є загиблі та поранені





Про це Андрій Райкович у телеграмі.



За інформацією голови ОВА, росіяни влучили в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром «Канатове» та в один з об’єктів «Укрзалізниці». Є загиблі і поранені.



На місці працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи.



Райкович зазначає: наразі без світла в обласному центрі залишається частина одного з мікрорайонів. Аварійні бригади «Обленерго» працюють.



"Товариство, ще і ще раз закликаю не ігнорувати тривоги і негайно спускатись в укриття!" - закликав Андрій Райкович.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Кіровоградщині ранок 23 липня розпочався з ворожих прильотів. Окупанти випустили 13 ракет: 8 «Калібрів» морського базування та 5 Х-22 з літака ТУ-22М3.Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВАу телеграмі.За інформацією голови ОВА, росіяни влучили в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром «Канатове» та в один з об’єктів «Укрзалізниці». Є загиблі і поранені.На місці працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи.Райкович зазначає: наразі без світла в обласному центрі залишається частина одного з мікрорайонів. Аварійні бригади «Обленерго» працюють."Товариство, ще і ще раз закликаю не ігнорувати тривоги і негайно спускатись в укриття!" - закликав Андрій Райкович.

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