На Волині у 22-річного виявили пів кілограма бурштину
Сьогодні, 10:53
Учора, 22 липня, під час санкціонованого обшуку на Маневиччині співробітники відділення поліції № 1 у 22-річного жителя Камінь-Каширського виявили каміння бурштину.
Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Окрім цього, в одній із кімнат поліцейські виявили майже 100 грамів речовини, схожої на порох. Усе це вилучили та направили на дослідження.
Заходи проводили у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
За фактом незаконного зберігання бурштину слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 240-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або від двох до трьох років обмеження чи позбавлення волі.
Слідство триває.
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Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Окрім цього, в одній із кімнат поліцейські виявили майже 100 грамів речовини, схожої на порох. Усе це вилучили та направили на дослідження.
Заходи проводили у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
За фактом незаконного зберігання бурштину слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 240-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або від двох до трьох років обмеження чи позбавлення волі.
Слідство триває.
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