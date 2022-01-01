На Волині у 22-річного виявили пів кілограма бурштину

Учора, 22 липня, під час санкціонованого обшуку на Маневиччині співробітники відділення поліції № 1 у 22-річного жителя Камінь-Каширського виявили каміння бурштину.Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Окрім цього, в одній із кімнат поліцейські виявили майже 100 грамів речовини, схожої на порох. Усе це вилучили та направили на дослідження.Заходи проводили у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.За фактом незаконного зберігання бурштину слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 240-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або від двох до трьох років обмеження чи позбавлення волі.Слідство триває.